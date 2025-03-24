清明連假90條國道客運祭6折優惠 公路局曝車潮尖峰時刻

今年清明連假從4月3日至4月6日，公路局預估台9線蘇花東路及南迴路段等16處為省道易壅塞路段，且4月4日上午將是連假車潮尖峰；另外，清明連假前1天將推出多項全興共通國道公路客運優惠，包含90條中長途國道客運享6折優惠等、4月3日起針對東部地區推出2項地區限定優惠措施，以鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。

114年清明節連續假期自4月3日（周四）起至4月6日（周日）止，為期4天，除返鄉祭祖旅次及收假返回工作地等旅次外，預計假期間將有許多民眾外出旅遊。依據國人習慣會在清明節（4月4日）當天至各地區墓園及寶塔等掃墓。

鼓勵民眾於清明連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局自清明連假前1日，4月2日0時起至4月6日24時止，推出多項全性共通國道（公路）客運優惠，包含90條中長途國道客運路線享6折優惠價；搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享1段票或基本里程免費優惠；指定幸福巴士免費優惠。

另4月3日0時起至4月6日24時止，針對東部地區推出兩項地區限定優惠措施，第一項為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠，租汽車者折抵200元、機車者折抵100元。

第二項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，以上兩優惠須擇一使用。

公路局表示，預估清明節連續假期車潮自4月2日（周三）下午起陸續出現，掃墓祭祖車潮將集中在4月3日至4月4日中午於各鄰近墓園路段，觀光旅遊車潮於4月3日至4月5日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從4月5日下午開始至4月6日出現。

公路局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區的主要幹道，如台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮至楓港路段及台61線鳳鼻至香山路段、竹南至玄寶大橋路段及中彰大橋等、以及銜接高速公路的路段如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等，

而重要觀光風景地區鄰近路段如台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段、台3線大溪及古坑至梅山路段、台9線礁溪路段、台9甲線新店至烏來路段、台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊等。

為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規畫替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

此外，公路局預估，清明節連假第2天（4月4日）上午將是車潮的尖峰，籲請民眾可提早前往掃墓祭祖，以避開清明連假壅塞之車潮。