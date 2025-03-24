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周四最暖高溫33度 周五北部降10度周末低溫12度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
好天氣到周四，逐日升溫，周四最暖，高溫有機會達30-33度。本報資料照片
好天氣到周四，逐日升溫，周四最暖，高溫有機會達30-33度。本報資料照片

把握好天氣。中央氣象署預報員李孟軒上午指出，周四前天氣穩定，晴到多雲為主，逐日升溫，周四最暖，高溫有機會達30-33度。周五鋒面通過，天氣轉濕冷，北部高溫只剩20-22度，與前一天達10度落差；周末氣溫再明顯下降，北部、東北部低溫只剩12-14度。此外，周四前金馬留意局部霧，周三晚上到周四中部以北局部霧。

李孟軒指出，溫度方面，周四前氣溫逐日上升，西半部今天高溫約28-30度，東半部約26、27度。周四最暖，各地高溫有機會達30-33度，南部及局部內陸地區會更高。

周五隨鋒面及之後冷空氣南下，李孟軒指出，北部高溫明顯下降，只剩20-22度，與前一天達10度落差；周末這兩天氣溫再明顯下降，北部高溫只剩16-18度，其他地區約20度，感受偏冷。北部、東北部低溫只剩12-14度，其他15-17度。

李孟軒指出，降雨方面，周四之前各地晴到多雲，周五隨鋒面及之後冷空氣南下，北部、基隆北海岸降雨機率高，有局部雷雨情形；其他地區在鋒面通過時也有局部短暫陣雨。周末兩天雖鋒面通過，華南雲雨區東移，水氣偏多，降雨範圍廣，中部以北、東半部、南部山區有局部短暫雨，南部平地降雨比較零星，以多雲為主。

鋒面 高溫

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