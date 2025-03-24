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糖尿病新治療！醫生揭做1舉動 86%成功逆轉糖尿病：不用再吃藥

香港01／ 撰文：布萊恩
蕭醫生引述最新研究發現，如果糖尿病人成功「減重」，就能清掉這些內臟脂肪，讓胰臟恢復正常，打破惡性循環。 示意圖／ingimage
蕭醫生引述最新研究發現，如果糖尿病人成功「減重」，就能清掉這些內臟脂肪，讓胰臟恢復正常，打破惡性循環。 示意圖／ingimage

糖尿病有方法「治療」？台灣減重醫生蕭捷健指出，糖尿病患者只要做1件事，就可以成功「逆轉糖尿病」，且做得愈多，「逆轉糖尿病」機率更高。

拆解糖尿病核心

台灣減重醫生蕭捷健於Facebook專頁發文講述糖尿病問題，直指「糖尿病不能治癒？不吃藥就會惡化？這些觀念，可能要更新了」。他表示，以前大家都以為糖尿病就是慢性病，需要吃藥控制或打胰島素，但其實問題核心不只是血糖，而是「脂肪肝」與「脂肪胰」的雙重惡性循環。

蕭醫生解釋，當脂肪堆積在肝臟，會讓胰島素失效，導致血糖失控，胰臟脂肪堆積更會讓胰島素分泌不足，形成惡性循環，「太多脂肪會讓胰臟『中毒』，功能變差，血糖就失控」。

減重愈多 逆轉糖尿病機率愈高

蕭醫生之後引述最新研究發現，如果糖尿病人成功「減重」，就能清掉這些內臟脂肪，讓胰臟恢復正常，打破惡性循環；若減重超過15公斤，86%患者能逆轉糖尿病，「發作4年以內的糖尿病，胰島細胞還沒有被『油死』，有機會逆轉糖尿病，不用再吃藥」。

減重公斤vs.逆轉糖尿病機率

1）減重5公斤以下，7%逆轉糖尿病

2）減重10至15公斤，57%逆轉糖尿病

3）減重超過15公斤，86%患者成功逆轉糖尿病

蕭醫生最後強調，重點不是完全不吃碳水，而是「聰明控糖」、「配合運動」，提高胰島素敏感度。

什麼是糖尿病？

糖尿病是1種慢性疾病，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。

糖尿病常見症狀

1）小便頻繁，晚上如廁特別多

2）異常口渴

3）容易疲倦

4）體重下降

5）視力模糊

6）經常感染疾病

部份患者可能沒有明顯的病徵，直至併發症出現才發覺已患上糖尿病。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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