去年11-12月發票 1張千萬大獎、4張200萬元特獎未領

去年11-12月期的統一發票兌獎期限到5月5日，財政部賦稅署統計，截至目前為止，還有一張1000萬元特別獎未兌領，200萬元特獎則有4張，提醒民眾盡早兌領。

去年11-12月期統一發票中獎號碼在今年1月25日下午開出，1000萬元中獎號碼為13965913，特獎獎金200萬元中獎號碼為29892710，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為18張及15張。

財政部指出，未兌領的千萬講項是桃園市龜山區文化三路540號1樓的北方麵飯館，消費金額210元。200萬元特獎未兌領的分別是蝦皮購物399元、新莊IKEA消費金額275元、新北市中和區連城路469巷23號的全家便利商店消費金額45元、桃園市桃園區慈光街63號1樓的萊爾富便利商店消費金額100元。