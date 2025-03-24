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新商場再+1 台北101攜手國泰人壽前進台中2029完工

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101跨出台北攜手國泰人壽簽署商場合作契約一起進軍台中，打造台中新地標「置地廣場台中」，預計2029年完工。圖／台北101提供
台北101跨出台北攜手國泰人壽簽署商場合作契約一起進軍台中，打造台中新地標「置地廣場台中」，預計2029年完工。圖／台北101提供

百貨業重磅消息，台北101將跨出台北，攜手國泰人壽簽署商場合作契約一起進軍台中，打造台中新地標「置地廣場台中」，預計2029年完工。

「置地廣場 台中」位於台中核心區域，鄰近捷運市政府站，總樓地板面積約達4.7萬坪（商業空間3.5萬坪及停車空間1.2萬坪），其中B1至7樓為高端商場約1.7萬坪，將匯聚國際級品牌、創新零售體驗及多元生活場域，為台中消費市場帶入新氣象。同時，這也是棟綠建築，將展現永續發展理念，預計於118年完工。

台北101董事長賈永婕表示：「我們期待透過此次合作，將台北101多年來累積的成功經驗帶到台中，為這座城市打造獨具國際視野與在地文化的嶄新地標！」台北101總經理朱麗文提到：「我們將匯聚精緻時髦有趣與特色品牌，打造一個符合台中消費者需求的購物商場，創造獨特的消費體驗。」

台北101於2024年再創營運佳績，商場營業額突破230億元，站穩北台灣百貨單店第一，觀景台來客數約150萬人次，稅後淨利達25.67億元，每股盈餘1.75元，獲利表現同步刷新歷史紀錄。

台北101 品牌 百貨

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