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周四前好天氣 賈新興：周五到4月2日雨神再來

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
好天氣到周四，周五起鋒面到雨神再來。本報資料照片
好天氣到周四，周五起鋒面到雨神再來。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書和YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今天到周四天氣晴朗穩定，周五到周日（30日）受東北季風影響，周五到4月2日雨神再來，會下雨且降溫。

賈新興說，明天及周三午後台東山區轉多雲。周四午後台中以南山區轉多雲。周五至周日受偏強東北季風影響，溫度會下降。其中周日鋒面通過，苗栗以北及宜蘭轉有局部短暫雨，午後各地有零星短暫雨。周六基隆至宜蘭有零星短暫雨，午後苗栗以南山區有零星短暫雨。周日受鋒面及東北季風影響，彰化以北及宜蘭有局部短暫雨，午後嘉義至彰化及花東亦有零星短暫雨。 

賈新興指出，下周一(31日)嘉義以北及宜花有局部短暫雨。4月１日(下周二)台南以北及宜花東有局部短暫雨。4月2日(下周三)桃園以北及宜花有局部短暫雨， 桃園以南及台東亦有零星短暫雨。 超過五天後預報變動度大，不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

宜蘭 東北季風 賈新興

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