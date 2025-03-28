寢具該多久洗一次？枕頭、棉被差很大 專家：跟氣候、體質也有關

許多人希望每天睡在乾淨的寢具上，但可能因忙碌而忽略清洗頻率。根據「25ans」報導，一般建議床單應每週清洗一次，但美國「床墊顧問」的調查顯示，實際上多數人平均24天才洗一次。專家提醒，寢具若未定期清潔，可能會堆積皮屑、汗水、塵蟎等過敏原。

皮膚科醫師Ekama Carlson指出，寢具若未妥善清潔，將累積汗水、皮脂、老舊皮膚細胞及塵蟎等，容易引發過敏。塵蟎特別喜愛潮濕溫暖的環境，會附著在床單、枕頭與床墊上，其排泄物可能誘發打噴嚏、鼻塞等過敏反應。美國疾病管制與預防中心（CDC）亦警告，患有氣喘且對塵蟎過敏者，若長期接觸未清潔的寢具，可能會誘發哮喘發作，影響健康。專家建議，除了每週清洗床單，還應使用防過敏床墊與枕頭套，以減少塵蟎滋生。

根據美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation）的建議，不同寢具也有適當的清洗頻率。例如枕頭套應每週清洗，被套則可2至4週洗一次，而羽絨被、毛毯則建議每2至3個月清洗一次，枕頭若可水洗，則應每4至6個月清洗一次。若是敏感肌、容易流汗或過敏體質者，應提高清洗頻率，而在乾燥氣候地區，則可適當降低清洗頻率。

清潔專家Abigail Fuller則提供幾項實用建議，清洗床單時可添加含氧化劑的漂白劑增強去污效果，並注意依照材質選擇適當的洗滌方式。此外，不宜將過多寢具一次放入洗衣機。對於頑固污漬，可使用醋與小蘇打自製清潔泥去除。最後，她建議將床單曬於陽光下，因陽光具有天然消毒效果，可有效抑制細菌滋生。