把握好天氣！周五鋒面通過轉雷陣雨 冷空氣南下低溫探14度

把握這幾天暖熱好天氣，周五起要變天了，鋒面到轉有雨天氣，鋒面過後冷空氣報到，氣溫下降，低溫探14度。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，今持續受高壓迴流影響，環境風向由東南風逐漸轉為偏南風，水氣依然偏少，各地維持晴朗穩定天氣。因南風愈來愈明顯，暖空氣北上影響更大，預估今天開始白天氣溫相當暖熱，各地高溫普遍可達27-30度，幸好濕度不高，在感受上沒那麼不舒適，但入夜之後仍會明顯降溫，日夜溫差大。

歐宗學指出，周二到周三大致延續著類似天氣及氣溫型態，周四水氣稍增多，山區有較明顯零星降雨機會。南部至中部地區空品有好轉趨勢，但北部持續處在下風處弱風區，擴散不佳容易累積空氣汙染物，未來這幾天早晚細懸浮微粒、午後臭氧濃度都偏高，空氣品質不理想。

歐宗學說，周四深夜到周五清晨北方有鋒面系統逐漸南下，預估北部局部短暫陣雨，周五鋒面由北而南通過台灣，中北部、東半部及南部山區都有短暫陣雨機會，不排除零星雷雨發生，但目前看雨勢及範圍都不大，可再追蹤觀察。鋒面過後有東北季風南下帶來涼冷空氣，北部明顯降溫，白天高溫20-22度，夜間低溫下探14-16度，與近期的暖熱氣溫相差很大。

周末期間持續受東北季風影響，另也有華南雲雨區東移，歐宗學說，北部、東半部及中南部山區都有降雨機會，水氣較多時更可能延伸到中部平地。氣溫普遍再降低，中北部白天高溫僅在20度或以下，北部高溫16-18度，陰雨濕冷感受相當明顯，南部也會明顯轉涼，高溫降至23-25度。