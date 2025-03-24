三月媽祖遶境將展開 台中慈濟醫師提醒保健4重點

三月瘋媽祖，許多媽祖遶境活動將展開，台中慈濟醫院家醫科主任林佳佳提醒，長途步行、日夜作息顛倒和人潮環境，可能造成身體負擔。信眾進香前應做好準備，她提醒徒步保護、應對氣候、防護呼吸道和飲食安全，確保4大健康重點完成信仰之旅。

林佳佳觀察歷年信眾進香情形發現，長時間徒步容易導致足部水泡、肌肉受傷、關節疼痛是常見的健康隱患；她建議，信眾應穿舒適透氣襪子和鞋子，鞋底避免過硬或過於磨損，可在腳底與小腿使用肌貼或穿護膝，能減輕徒步負擔，她說若腳底起水泡切勿直接剝除，應以酒精或生理食鹽水消毒再蓋上紗布，減少摩擦和細菌感染。

進香距離和時間都不短，日夜交替氣溫變化大，容易中暑或保暖不夠，林佳佳指出，白天曝曬時間長，需適時到陰涼處休息，每小時補充適量水分避免脫水，她建議搭配運動飲料補充電解質，預防低血糖與體力透支。農曆三月夜間溫度仍偏低，林佳佳提醒，信眾應準備防風外套，適時添加衣物，防止受寒感冒或低溫症。

進香沿途燃放鞭炮、燒香等習俗，使空氣煙霧瀰漫，林佳佳表示，煙霧中微粒易刺激呼吸道，過敏體質或氣喘病人可能會誘發咳嗽、呼吸困難等症狀，建議人人備好口罩隨時戴上，易過敏體質的信眾要攜帶抗過敏藥。

進香行程食宿環境不固定，衛生條件參差不齊，腸胃炎或病菌傳播風險較高，林佳佳強調，應隨身攜帶酒精或乾洗手液經常清潔，吃東西前務必採濕洗手方式，雙手確實清潔後再進食，減少病菌傳播機會。