天氣過山車！今起暖熱逾30度 吳德榮：周五驟雨秒成冬

春天天氣變化很大，今起暖熱如夏逾30度，但周五之後鋒面到，接著有冷空氣南下，又變回濕冷冬天天氣，需注意適時增減衣物。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨截至上午5時53分本島縣市最低氣溫僅新竹(關西鎮)10.2度在10度左右，今晨各地區平地最低氣溫約在11、12度。

吳德榮指出，今日至周四受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，各地區白天高溫皆在30度以上。明日至周四更由32度逐日升至34度左右，為「晴熱如夏」、日夜溫差甚至達15度的天氣；清晨西半部易起霧，影響能見度。

今日各地區氣溫為：北部11至30度、中部11至30度、南部12至31度及東部12至30度。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬，鋒面大約在周五(28日)早晨抵達；鋒面通過時伴隨局部陣雨，天氣變化很明顯，應注意。歐、美模擬亦顯示，鋒後的冷空氣均調弱，約僅為「大陸冷氣團」或「東北季風」的強度，但仍將造成氣溫驟降，由周四的「晴熱如夏」轉為周五至下周(30)日的「濕冷如冬」；「乍暖還寒」要注意調適。31日至4月2日冷空氣逐日減弱，但天氣並未好轉，容易有雨，北台灣仍濕涼。