禮物政治學 雍正愛送禮不是慣老闆而蔣介石狂送簽名照

送禮學問大！故宮即起展出「賞賜有禮—清代文獻中的天子禮物」特展，透過清代官員上奏的奏摺、文書、檔冊等，揭開皇帝送禮的秘辛。傳記文學出版社也曾出版「蔣介石、宋美齡的禮物政治學」，從史料爬梳蔣家的送禮哲學，和康熙、雍正、乾隆等清代皇帝對照，證明國家元首的送禮都不簡單。

雍正的歷史形象刻薄寡恩，但他送禮的頻率可能是清代皇帝中最高的。雍正在位13年，奏摺中賞賜臣子的禮品就超過1500件，透過禮物經營君臣關係。前總統蔣中正也熱愛送禮，送禮的數量和範圍之廣，吸引文史工作者安淑萍、王長生寫了一本專書「蔣介石、宋美齡的禮物政治學」。研究指出，蔣中正很懂得「權謀送禮」，用禮物收攏人心與軍心。

雍正事必躬親，很早就有老花眼必須戴老花眼鏡，他推己及人，會送眼鏡給年紀大的臣子。北伐期間，蔣中正送當時最先進的「精緻避彈衣」給對他效忠的將領。擔任黃埔軍校校長期間，當學生的父母過生日時，還會收到以蔣中正名義送的壽禮。他也會邀請年輕侍從的父母來官邸辦「懇親會」，送每人一根手杖。

雍正喜歡送食品，最常送給大臣的美食是新疆盛產的哈密瓜，有曾用快馬送新鮮的荔枝給西寧戰場上的年羹堯。他也會送宮中自種的蔬果，如李衛奏摺中提到自己收到「御園櫻桃一簍」，跟蔣介石送家鄉鹹菜有異曲同工之妙。光從送禮來看，雍正和蔣介石都不是「慣老闆」。

蔣中正還有一個特殊的贈禮習慣—送自己的簽名照。他到各地視察時，陪同的官員都會獲贈他的玉照。1948年當選總統的就職典禮上，老蔣總統準備了好幾箱照片，贈送給到現場的國大代表、記者和各國政要。來台後他仍不改這個習慣，就連空飄到大陸的「反攻氣球」，每個汽球裡都會放上一張他英姿颯爽的戎裝玉照。

政治人物送禮往往隱含政治意涵。張學良幽禁期間，數次送手表給蔣介石，隱喻「(放我的)時間到了吧」。蔣介石回贈張學良一支拐杖，意為「你就在這裡養老吧」，張學良果然到90歲才恢復自由之身。宋美齡則是深諳「禮物外交」的高手，她訪美時準備了一套從清末大龍票起到抗戰前所有中國發行郵票的集郵冊，送給酷愛集郵的羅斯福總統。羅斯福開心到為宋破例—允許她住白宮、在國會演講，颳起一股宋美齡旋風。

現代人喜歡在大拇指戴上戒指，這可能跟乾隆皇帝的送禮習慣有關。「賞賜有禮」策展人許媛婷指出，這種套在大拇指的指環，清代稱作扳指，是射箭時用來保護手指不被弓弦劃傷。乾隆皇帝認為扳指有不忘滿族騎射傳統的意涵，在他的積極推廣與賞賜下，帶動清代皇室貴族與官員配戴扳指的流行風潮，成為彰顯個人身分地位的飾品。