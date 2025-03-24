健康台灣中台灣論壇 醫界聚焦智慧醫療3議題

健康台灣全國論壇將於四月下旬登場，健康台灣推動聯盟、中國醫藥大學昨天共同主辦「健康台灣中台灣論壇」，二三○多名中台灣醫療界專家齊聚，聚焦智慧醫療、全民健保3.0、優化醫院評鑑等議題，作為健康台灣下階段的重要倡議。

衛福部長邱泰源表示，感謝總統與行政院的支持，今年健保總額成長率達百分之八創新高，政府將進一步強化分級醫療，推動長照3.0政策，整合衛生與社福體系，打造共生社區，且鼓勵公私部門合作發展智慧醫療，紓解第一線壓力。

「健康台灣推動聯盟」召集人陳志鴻指出，去年十大建言中，已有三大面向落實，首先，降低癌症死亡率，以大腸癌早期篩檢、乳癌提供新藥治療，以及成立「百億癌症新藥基金」。再者，提早預防國人三高，包括一腎三高的篩檢年齡降至三十歲，逐步落實慢性病防治的「八八八計畫」。第三是政府確定投入五十六億「全民心理健康韌性計畫」。

陳志鴻表示，今年健康台灣的倡議重點將放在智慧醫療、再生醫療、國家疫苗產業政策、全民健保3.0。此外，逐步落實醫療政策建言，例如行政院今年大幅增加四十億元癌症篩檢預算。

在智慧醫療領域，中國醫藥大學人工智慧中心主任張詩聖表示，該院透過ＡＩ技術優化臨床決策與護理管理，同時推動三Ｐ戰略（學術研究、專利技術、應用產品），並取得國際認證。

中醫大暨醫療體系董事長蔡長海與校長洪明奇指出，中醫大體系積極推廣成人、老人健檢及癌症篩檢，引進癌症新藥，增加長照床位，強化急難重症醫療，深耕社區醫療服務，亦承接主責衛福部三大ＡＩ中心之一的「負責任ＡＩ執行中心」，推動ＡＩ醫療應用的落地。

奇美醫院院長林宏榮說，該院以生活型醫學推動全齡健康，其中生成式ＡＩ病歷應用獲美國愛迪生發明大獎，遠距照護在宅住院人數全國第一，逐步達成無牆醫院目標。

至於健保改革，健保署副署長陳亮妤表示，健保署推出虛擬健保卡、處方箋等雲端智慧轉型政策，另積極爭取多元財務挹注健保，規畫增加急重難罕等給付，推動百億癌症基金，加速新藥納保。

有關醫院評鑑改革，醫策會副董事長蔡森田指出，將確立醫學中心及各級醫院定位與任務，擬定改革方向及評定原則，提升評鑑鑑別度，預計明年實施。