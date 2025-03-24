台北濕度僅8％ 破40年紀錄

台北及新北前天中午，出現百分之八的超低濕度，打破四十年來的紀錄。中央氣象署表示，今天中午前後相對濕度仍有機會在百分之廿以下，提醒民眾要多補充水分。

根據中央氣象署觀測，台北及新北廿二日的相對濕度僅百分之八，台中百分之廿八、高雄百分之四十。中央氣象署預報員劉沛滕表示，廿二日雙北出現相對濕度僅百分之八的情況，主要是因乾冷高壓在台灣正上空，加上晴朗紫外線強，高空沉降作用濕度相對低。

劉沛滕說，今天仍會比較乾燥，提醒民眾多補充水分、注意日夜溫差與靜電問題。

劉沛滕指出，周四前各地多為晴時多雲好天氣，預估周四最熱，周五鋒面通過，緊接著冷空氣南下，其強度接近冷空氣，會持續到下周一，尤其北部、基隆北海岸需注意短暫陣雨或雷雨，中部以北、宜蘭低溫僅十二至十五度。