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藍眼淚魅力爆棚！清明連假馬祖吸大批遊客 訂房率飆破6成

聯合報／ 記者張策劉懿萱／新北即時報導
台灣海洋大學蔣國平教授研究馬祖藍眼淚，他說，會瞬間爆發是夜光蟲「有性生殖」的過程（如圖，顯微鏡下影像），團隊已可人工培育。本報資料照片
台灣海洋大學蔣國平教授研究馬祖藍眼淚，他說，會瞬間爆發是夜光蟲「有性生殖」的過程（如圖，顯微鏡下影像），團隊已可人工培育。本報資料照片

清明4天連假即將來臨，許多民眾已開始規畫春遊行程。根據觀光署調查，目前全台訂房最熱的縣市是馬祖，當地連假前3天訂房率已突破6成，連江縣府說，4月起進入藍眼淚旺季，吸引大批遊客前往朝聖。

馬祖藍眼淚一直是旅遊界的「夢幻景點」，每年4月至6月最容易出現，而今年的藍眼淚季節才剛開始，訂房率已經飆升，可見魅力驚人。

連江縣交通旅遊局今年推出「馬祖藍調時光系列活動」，不僅有藍調音樂市集、特色美食，還能參加「收服鷗霸踩點」挑戰，在坤坵許願沙灘寫下夢想，甚至還能跳島到大坵，參加「抽鹿角」活動，讓旅遊體驗更有趣。

馬祖在4月底至6月間推出「追淚追星達人體驗」，由在地達人帶隊，走訪四鄉五島，帶遊客感受藍眼淚與滿天星斗交織的浪漫夜色。

為了推廣馬祖成為婚紗攝影基地，還祭出婚紗攝影補助，吸引新人前來取景拍攝，讓這片海島成為愛情見證的美麗背景。

今年觀光署推動「台灣觀光100亮點」，每月由不同縣市接棒成為主打星，4月輪到苗栗、馬祖上場。這波藍眼淚熱潮，加上豐富的主題活動，推升馬祖在清明連假的觀光人氣。

藍眼淚 觀光署 訂房 連假 馬祖

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藍眼淚季節熱潮帶動 清明連假馬祖訂房率突破6成

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藍眼淚觀光旺季將屆 馬祖舉辦旅遊安全聯合稽查

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