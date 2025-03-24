健康主題館／保護聽力 應遠離噪音環境

噪音正在謀殺許多人的聽力！現代人長期曝露於噪音環境中，3C產品普及，加上汽機車聲、看電視、看演唱會、戴耳機聽音樂、裝潢施工等，都會對聽力造成很大的危害，不只老年人會聽力衰退，年輕人聽力受損情形也愈來愈多。

衛福部統計，2009年我國聽覺機能障礙者為11萬5322人，2019年增至12萬4485人，10年間增加9163人，增幅7.9%。依年齡層分析，2019年0至14歲聽覺機能障礙者2330人占1.9％，15至44歲1萬1330人占9.1％，45至64歲2萬3777人占19.1％，65歲以上8萬7048人占69.9％最多，受人口高齡化影響，10年間65歲以上占率增加7%。

新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師邱昱勳說，環境噪音的確增加聽損的機會，聽損原因各年齡層不同，孩童聽損多為先天發育不良，或感染病菌後引發中耳積水、中耳炎影響聽力；學生族及青壯年可能是聽演唱會，或長時間戴耳機聽音樂，甚至是長期在吵雜的環境工作所致；年長者則為老化、三高慢性病等影響內耳血液循環，造成聽力受損。

戴防噪耳機聽音樂宜小心

「現在年輕人喜歡戴防噪耳機聽音樂，這對聽力是莫大的傷害」。邱昱勳指出，防噪耳機是密閉式耳機，所有播放的聲音不會外溢，都由內耳承接，且音樂可以無限循環播放，若長期音量過大，聲波壓力直接衝擊內耳，容易引發聽損，建議戴耳機聽音樂時，音量適中就好，更要適度休息。

最常見內耳機能失調導致聽損，可能出現耳鳴症狀，情緒焦躁不安、自律神經失調、溝通變差等問題，對日常生活造成影響。幼童聽損會影響說話發音，容易發展遲緩；學生聽損會影響學習；成年人聽損會影響工作表現；年長者聽力不佳，外出時可能聽不見汽機車聲音，增加意外事故機會，同時影響溝通，失智風險上升。

邱昱勳指出，短時間、突然高分貝的噪音，如鞭炮聲、音響爆音等所引起的聽損，有機會慢慢恢復，若是長期處在吵雜工作環境，或隨著年齡老化造成的聽損則不容易恢復。

治療聽損，維護末梢血管的健康非常重要。邱昱勳說，多給予抗氧化劑、神經復活劑、血液循環促進劑等藥物，讓神經保持活性、血管保持彈性；飲食要少油、少糖、少鹽，多吃富含維生素B、C的蔬果，增加體內抗氧化機制，降低血管發炎，避免末梢血液循環不佳。老年人出現聽損時，建議佩戴助聽器，並多與外界溝通，降低失智風險。