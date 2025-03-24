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健康你我他／母女間的早安圖 永不凋零的玫瑰

聯合報／ 文／湘鳳（嘉義民雄）
當我與家人分享早安或晚安圖時，圖的是彼此記得問候彼此，圖的是家人老友歲月動靜皆美好，還有那永不凋零的花香。圖／湘鳳提供
當我與家人分享早安或晚安圖時，圖的是彼此記得問候彼此，圖的是家人老友歲月動靜皆美好，還有那永不凋零的花香。圖／湘鳳提供

我相信「花開忘憂的祝福」早安圖，可以打開母親封閉的門。圖中所畫的玫瑰，是母親從家中花園剪枝給我的，她說：「將玫瑰香帶到妳住的遠方吧！」於是在玫瑰花開的季節，我畫下玫瑰也拍照，製作屬於我跟母親之間的早安圖。

一朵花能有多少世界呢？在我心倦了累了的時刻，母親的花開，開啟彼此美好的日子。也許會想起小王子與玫瑰花的情思；也會想起張愛玲的白玫瑰與紅玫瑰，蕩漾起青春少女情懷，讓歲月顯得甜美。也或許能感受到這些繁花，總有幾朵是別人眼中的唯一，而為別人的幸福感到快樂。

看到花開的日子，是充滿能量的，所以我也在晨光初起時，將早安圖傳給患有憂鬱症的老友。她總說，她喜歡有花香的問候。

記得某個中秋節，與家人一起熬夜等秋天的第一道曙光，我靠在透光的圓拱門，拍下了自己的剪影。我手指著月光的方向，想起一本指月錄的佛經，那是一個小和尚問老和尚，月亮在哪兒呢？老和尚用手指指出月亮的方向，小和尚卻只看著老和尚的手指，沒有意會出手指所指出的方向才是重點。其實，早安圖就像是手指，說一聲早安或晚安，身心都舒服才是方向。

當我與家人分享早安或晚安圖時，圖的是彼此記得問候彼此，圖的是家人老友歲月動靜皆美好，還有那永不凋零的花香。

和尚 家人 母親

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