冬衣別收！好天氣持續高溫飆33度 周五變天轉濕冷低溫僅12度

周四前都是晴到多雲好天氣，周五開始變天，中央氣象署預報員劉沛滕表示，預估周四最熱，各地高溫上看33度，周五鋒面通過後，轉為濕冷的天氣，緊接帶來冷空氣南下，其冷空氣強度接近冷氣團，低溫下探12度；另外，昨天雙北相對濕度僅8%，打破40年紀錄，今明2天仍乾燥，相對濕度預估在20％以下。

劉沛滕說，周四（27日）前各地多為晴到多雲、穩定的好天氣，且溫度逐日上升1至2度，預估周四最熱，各地高溫30至33度，中南部近山區會更熱，但提醒日夜溫差大，夜間仍會有18至20度的低溫。

周五（28日）鋒面通過，緊接著冷空氣南下，北台灣、馬祖率先降溫，其他地區也逐漸下降，這波冷空氣強度接近冷氣團，並持續影響至下周一（31日）。

周六、周日（29、30日）受到冷空氣及水氣影響，各地多為濕冷的天氣，尤其北部周末整日陰天、感受較溼冷，中部以北、宜蘭及金門地區低溫僅12至15度，南部、花東及澎湖16至18度；劉沛滕提醒，周四前溫度曼慢慢回升，但周五、周六又會有明顯降溫，3月底依舊濕冷，民眾冬衣先別急著收，仍有機會穿到。

降雨部分，劉沛滕指出，周二（25日）起環境吹東南風，花東、恆春半島有零星降雨，周四中南部山區也有零星降雨，周四前金馬易有低雲或霧，周三至周四（26、27日）台中以北可能有霧。

周五鋒面及冷空氣南下，水氣偏多春寒料峭，各地轉濕冷󠀠，北部、基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，中南部、澎金馬有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨；周六、周日中部以北、東半部地區、南部山區及澎金馬容易下雨。

濕度部分，台北昨（22日）中午12時10分出現8％超低濕度，打破1985年4月24日的15％紀錄，新北地區也在昨下午1時10分出現同樣的濕度數值；而被稱作「雨都」的基隆，濕度則約50％。

根據中央氣象署觀測，昨篇台北及新北的相對濕度僅8%，台中28%、高雄40%，其中台北及新北的8%打破40年來的紀錄。

劉沛滕表示，昨天相對濕度僅8％，主要是因乾冷高壓在台灣正上空，加上晴朗紫外線強，高空沉降作用濕度相對低，空氣自然比較乾燥。

劉沛滕說，相對濕度30%至50％就算低，預計這2天仍會比較乾燥，預計中午前後相對濕度仍有機會在20%以下，提醒民眾要多補充水分、注意日夜溫差與靜電問題，並加強保濕與防曬措施。