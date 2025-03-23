快訊

史書華要黃國昌連署罷免遭撞飛 跌跤被指「假摔」不忍提告

相揪玉山雪攀雙雙墜谷…2山友是同事 一起上山卻成冰冷遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

健康台灣中台灣論壇 近300名專家參與提供前瞻建言

聯合報／ 記者周佩怡／台中即時報導
健康台灣中台灣論壇全體大合影。圖／中國醫藥大學提供
健康台灣中台灣論壇全體大合影。圖／中國醫藥大學提供

年度健康台灣全國論壇將於4月下旬登場，今日健康台灣推動聯盟與中國醫藥大學共同主辦中台灣唯一論壇，吸引近300名專家參與。會議除回顧建言具體實踐，更劃定今年倡議重點為智慧醫療、再生醫療、國家疫苗產業政策、全民健保3.0。聯盟召集人陳志鴻表示，本次論壇將廣納各界意見，並於全國論壇中進一步提出政策建議。

健康台灣中台灣論壇邀集中部相關領域的專家學者提供前瞻建言，陳志鴻表示，目前正逐步落實醫療政策建言，包括行政院今年大幅增加40億元癌症篩檢預算，並擴大公費癌症篩檢、成人健檢年齡層。

衛福部長邱泰源表示，感謝總統與行政院的支持，今年健保總額成長率達8%創新高，政府將進一步強化分級醫療，推動長照3.0政策，整合衛生與社福體系，打造共生社區，且鼓勵公私部門合作發展智慧醫療，以紓解第一線醫療人力壓力。

中醫大暨醫療體系董事長蔡長海與校長洪明奇分享，中醫大體系推動成人、老人健檢及癌症篩檢，並引進癌症新藥，增加長照床位，強化急難重症醫療，深耕社區醫療服務，亦承接主責衛福部三大AI中心之一的負責任AI執行中心，來推動AI醫療應用的落地，促進國內AI醫療產業發展。

中醫大人工智慧中心主任張詩聖表示，附醫利用AI技術優化臨床決策與護理管理，提升心電圖與骨齡判讀、智慧護理語音交班、遠距醫療等領域的醫療效率。此外，院方採用的「研究專利產品（3P）」戰略，整合產學研能量，讓研究可以順利技轉申請專利、生產產品；該模式榮獲多項國際認證，展現台灣智慧醫療的國際競爭力。

奇美醫院同樣主責負責任AI執行中心，院長林宏榮提到，該院以生活型醫學推動全齡健康，並已透過AI技術取得實質成效，例如生成式AI病歷應用榮獲美國愛迪生發明大獎，遠距照護協助在宅住院人數達全國第一，逐步達成無牆醫院目標。

針對健保改革，健保署副署長陳亮妤表示，健保署推出虛擬健保卡、處方箋等雲端智慧轉型政策，盼落實健康平權。此外，也正積極爭取多元財務挹注健保，規劃增加急重難罕的給付，癌症治療接軌國際指引，並推動百億癌症基金，加速新藥納保。至於醫院評鑑改革方向，醫策會副董事長蔡森田指出，將確立各級醫院的角色、定位與任務，擬定改革方向及評定原則，以提升評鑑鑑別度，預計2026年開始實施。

論壇貴賓、講者群合影。從右至左為中國醫藥大學附設醫院執行長鄭隆賓、醫院評鑑暨醫療品質策進會副董事長蔡森田、中央健保署副署長陳亮妤、中國醫藥大學校長洪明奇、健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻、奇美醫院院長林宏榮、中國醫藥大學人工智慧中心主任張詩聖。圖／中國醫藥大學提供
論壇貴賓、講者群合影。從右至左為中國醫藥大學附設醫院執行長鄭隆賓、醫院評鑑暨醫療品質策進會副董事長蔡森田、中央健保署副署長陳亮妤、中國醫藥大學校長洪明奇、健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻、奇美醫院院長林宏榮、中國醫藥大學人工智慧中心主任張詩聖。圖／中國醫藥大學提供
衛生福利部長邱泰源致詞表示，少子化、年輕世代觀念轉變，衝擊第一線醫護人力，智慧醫療將能協助減輕基層負擔，是未來發展重點。記者閻廣聖／攝影
衛生福利部長邱泰源致詞表示，少子化、年輕世代觀念轉變，衝擊第一線醫護人力，智慧醫療將能協助減輕基層負擔，是未來發展重點。記者閻廣聖／攝影

健保署 衛福部 陳志鴻

延伸閱讀

迎接健保30 健康台灣嘉年華8000人熱力四射

AI跨院整合到智慧復康巴士 台灣智慧醫療成功輸出泰國

2025智慧醫療論壇登場！ 高雄打造全民健康新藍圖

罕病患憂淪醫療人球 健保署長石崇良曝最貴部分已保障

相關新聞

冬衣別收！好天氣持續高溫飆33度 周五變天轉濕冷低溫僅12度

周四前都是晴到多雲好天氣，周五開始變天，中央氣象署預報員劉沛滕表示，預估周四最熱，各地高溫上看33度，周五鋒面通過後，轉...

家中有20年沒被蟑螂入侵 昆蟲系教授親曝防蟑妙招

「蟑螂、螞蟻」時常出沒在家中潮濕陰暗的角落，尤其是會飛的蟑螂，一旦出現總讓人膽戰心驚，深怕下一秒會朝向自己飛撲而來。對此，中興大學教授黃紹毅自信表示，家中有長達20年沒出現過蟑螂和螞蟻，他也大方分享出幾個簡單的預防技巧。

本周蛋價再漲2元 蛋商公會：清明買氣差恐回跌

受禽流感疫情和天氣變化影響，國內蛋價近幾周數次調漲，台北市蛋商公會今天表示，目前還在討論是否調漲，但由於清明節即將到來，...

最新研究！癌友維持肥胖 5年後存活率比正常體重者多10％以上

常有人說「健康從減肥開始」，不過當疾病侵擾時，身體多出的「份量」或許能夠成為救命的關鍵。最新研究指出，在接受免疫檢查點抑制劑治療的癌症病患中，體重達到肥胖標準的人，五年後的整體存活率比正常體重者整整高出10%以上。

中油宣布本周油價 汽柴油一降一漲

台灣中油公司宣布，自明（24）日凌晨零時起汽油價格調降0.3元、柴油價格調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公...

最大震度3級！高雄甲仙12：23發生規模4地震 6縣市有感

中央氣象署今發布第114075號地震報告，高雄今中午12時23分發生規模4地震，震央位於高雄甲仙區，地震深度14公里，屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。