健康台灣中台灣論壇 近300名專家參與提供前瞻建言

年度健康台灣全國論壇將於4月下旬登場，今日健康台灣推動聯盟與中國醫藥大學共同主辦中台灣唯一論壇，吸引近300名專家參與。會議除回顧建言具體實踐，更劃定今年倡議重點為智慧醫療、再生醫療、國家疫苗產業政策、全民健保3.0。聯盟召集人陳志鴻表示，本次論壇將廣納各界意見，並於全國論壇中進一步提出政策建議。

健康台灣中台灣論壇邀集中部相關領域的專家學者提供前瞻建言，陳志鴻表示，目前正逐步落實醫療政策建言，包括行政院今年大幅增加40億元癌症篩檢預算，並擴大公費癌症篩檢、成人健檢年齡層。

衛福部長邱泰源表示，感謝總統與行政院的支持，今年健保總額成長率達8%創新高，政府將進一步強化分級醫療，推動長照3.0政策，整合衛生與社福體系，打造共生社區，且鼓勵公私部門合作發展智慧醫療，以紓解第一線醫療人力壓力。

中醫大暨醫療體系董事長蔡長海與校長洪明奇分享，中醫大體系推動成人、老人健檢及癌症篩檢，並引進癌症新藥，增加長照床位，強化急難重症醫療，深耕社區醫療服務，亦承接主責衛福部三大AI中心之一的負責任AI執行中心，來推動AI醫療應用的落地，促進國內AI醫療產業發展。

中醫大人工智慧中心主任張詩聖表示，附醫利用AI技術優化臨床決策與護理管理，提升心電圖與骨齡判讀、智慧護理語音交班、遠距醫療等領域的醫療效率。此外，院方採用的「研究專利產品（3P）」戰略，整合產學研能量，讓研究可以順利技轉申請專利、生產產品；該模式榮獲多項國際認證，展現台灣智慧醫療的國際競爭力。

奇美醫院同樣主責負責任AI執行中心，院長林宏榮提到，該院以生活型醫學推動全齡健康，並已透過AI技術取得實質成效，例如生成式AI病歷應用榮獲美國愛迪生發明大獎，遠距照護協助在宅住院人數達全國第一，逐步達成無牆醫院目標。