快訊

史書華要黃國昌連署罷免遭撞飛 跌跤被指「假摔」不忍提告

相揪玉山雪攀雙雙墜谷…2山友是同事 一起上山卻成冰冷遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

類風濕性關節炎竟會引起肺炎 醫：病情控制不佳恐失能

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
類風濕性關節炎之友協會理事長張玲瑗說，她罹患類風濕性關節炎多年，目前雙手關節多為變形，左膝也已換上人工膝蓋，右膝狀況也不佳，由於病情較為嚴重已使用生物製劑控制病情，並期望更多病友也可獲得治療。記者沈能元／攝影
類風濕性關節炎之友協會理事長張玲瑗說，她罹患類風濕性關節炎多年，目前雙手關節多為變形，左膝也已換上人工膝蓋，右膝狀況也不佳，由於病情較為嚴重已使用生物製劑控制病情，並期望更多病友也可獲得治療。記者沈能元／攝影

台灣類風濕性關節炎患者估計約15萬至20萬人，其長年飽受關節腫脹、疼痛、變形、行走不便等，皮膚更是被輕輕觸摸時，就感覺無比疼痛，目前治療藥物有消炎止痛藥及生物製劑、口服小分子藥物等，但生物製劑健保給付嚴格，高達10多萬名病友無法使用。醫師指出，類風濕性關節炎患者病情若無法好好控制，恐增加失能風險，呼籲政府應多加重視。

類風濕性關節炎之友協會今舉辦會員大會，台大癌醫中心分院綜合內科部主治醫師陳仁豪說，類風濕性關節炎屬於自體免疫疾病，此為具有慢性、破壞性的關節炎，致病原因有基因遺傳，以及吸菸、接觸過多PM2.5、關節過度使用等後天因素，甚至患者也因免疫力不佳，容易患有肺炎、肺纖維化等，目前可藉由血液、生理、超音波等檢查確診。

陳仁豪說，患者確診後治療為使用免疫調節藥物，但部分患者確診後一年內用藥可能沒有顯著療效，或病情更為惡化，這時再使用生物製劑，恐已延遲治療效果，因病情控制不佳病人往後失能的風險，將是病情控制好的病人4至5倍。

類風濕性關節炎之友協會理事長張玲瑗說，部分未符合健保給付生物製劑的病友自費使用藥物，確實讓關節疼痛大幅降低，重拾正常生活，但一年藥費高達30多萬元，許多有工作的患者還能應付，但沒有工作者真的無法長期負擔，且用藥後疼痛症狀緩解，病情未持續惡化，往後反而無法獲得健保給付藥物，讓病友陷入兩難。

張玲瑗說，她罹患類風濕性關節炎多年，目前雙手關節多為變形，多年來使用拐杖行走，目前左膝也已換上人工膝蓋，右膝狀況也不佳，由於病情較為嚴重，已使用生物製劑加以控制，因此，期望更多的病友也可以獲得治療。

陳仁豪指出，目前患者常面臨長期服用消炎止痛藥的副作用，或長期使用生物製劑的高昂藥價問題。他說，生物製劑可以讓患者的生活，幾乎像正常人一樣，有別於以往用藥是讓病人過正常的生活，但若藥物無健保給付，藥價太高，病人無法長期負擔，建議政府應多加重視。

類風濕性關節炎

延伸閱讀

類風濕性關節炎生物製劑助重生 病友籲應放寬治療條件

肺炎送醫5周後…教宗3月23日出院將露面 須休養2個月

類風濕性關節炎病友克服雙手變形 用畫筆詮釋生命

40多歲女未打JN.1疫苗 染COVID-19併發肺炎心肌炎

相關新聞

冬衣別收！好天氣持續高溫飆33度 周五變天轉濕冷低溫僅12度

周四前都是晴到多雲好天氣，周五開始變天，中央氣象署預報員劉沛滕表示，預估周四最熱，各地高溫上看33度，周五鋒面通過後，轉...

家中有20年沒被蟑螂入侵 昆蟲系教授親曝防蟑妙招

「蟑螂、螞蟻」時常出沒在家中潮濕陰暗的角落，尤其是會飛的蟑螂，一旦出現總讓人膽戰心驚，深怕下一秒會朝向自己飛撲而來。對此，中興大學教授黃紹毅自信表示，家中有長達20年沒出現過蟑螂和螞蟻，他也大方分享出幾個簡單的預防技巧。

本周蛋價再漲2元 蛋商公會：清明買氣差恐回跌

受禽流感疫情和天氣變化影響，國內蛋價近幾周數次調漲，台北市蛋商公會今天表示，目前還在討論是否調漲，但由於清明節即將到來，...

最新研究！癌友維持肥胖 5年後存活率比正常體重者多10％以上

常有人說「健康從減肥開始」，不過當疾病侵擾時，身體多出的「份量」或許能夠成為救命的關鍵。最新研究指出，在接受免疫檢查點抑制劑治療的癌症病患中，體重達到肥胖標準的人，五年後的整體存活率比正常體重者整整高出10%以上。

中油宣布本周油價 汽柴油一降一漲

台灣中油公司宣布，自明（24）日凌晨零時起汽油價格調降0.3元、柴油價格調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公...

最大震度3級！高雄甲仙12：23發生規模4地震 6縣市有感

中央氣象署今發布第114075號地震報告，高雄今中午12時23分發生規模4地震，震央位於高雄甲仙區，地震深度14公里，屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。