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臭氧累積 新北台中屏東3測站空氣品質亮紅燈

中央社／ 台北23日電
22日至24日環境風場為偏東風逐漸轉東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。圖／環境部提供
22日至24日環境風場為偏東風逐漸轉東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。圖／環境部提供

環境部表示，西半部擴散條件差，臭氧累積濃度高，截至今天下午4時，新北樹林、台中豐原及屏東枋山空氣品質亮紅燈，西半部共58測站達橘色提醒等級；明天偏東南風，西半部留意污染物累積。

根據環境部空氣品質監測網，截至今天下午4時，新北樹林、台中豐原、屏東枋山等地區空氣品質達紅色警示等級；西半部地區共58測站為橘色提醒等級。

環境部說明，由於今天環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度較高。

環境部表示，預估明天高壓迴流，環境風場為東南風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖、金門易有局部低雲或霧影響能見度。

環境部預測明天花東空氣品質為「良好」等級；雲嘉南、宜蘭為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、高屏及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

環境部表示，明天至25日環境風場為東南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；26日至27日環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積；28日至29日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，中南部污染物稍易累積。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環境部提醒注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。

環境部 空氣品質

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