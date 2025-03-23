還在狂吃優格減肥？ 營養師提醒：吃錯小心會更胖

減肥還在狂吃優格？營養師高敏敏在Instagram發文導正錯誤迷思，提醒大家吃錯優格小心越吃越胖！優格、優酪乳、希臘優格到底哪種能減肥？究竟它們之間成分差在哪，一起來看看吧！

高敏敏指出，如果食用完優格排便卻沒有變得順暢，那很可能是選錯產品。優格與酸奶、乳酪、酸乳、優酪乳可劃上等號，都是用牛奶或其他動物的奶加入菌種發酵後，才變成濃稠稠的發酵乳，成分上並沒有太大差別。

一、普通優格

由牛奶和發酵菌種，如保加利亞桿菌、嗜熱鏈球菌製成，市面上多數的優格會添加糖、香料或果醬來增添風味，雖然較好入口但熱量往往很高。高敏敏提醒這也是為什麼許多人在減肥時，吃了優格體重不減反增，因為在不知不覺中攝取了過多的糖分！

二、優酪乳

與優格相比，優酪乳是加入了更多水分做稀釋的發酵乳，市面上常見到水果風味來吸引消費者，加糖、果糖漿也能增加口感，然而高糖份的優酪乳並不適合想要減肥的人。

三、希臘優格

希臘優格透過過濾，去除了部分水分，使其變得比一般優格更加濃稠，且蛋白質含量相對較高、糖分也低。想要維持身形或減肥，「希臘優格是一個更好的選擇！」

最後高敏敏也提醒，即便是優格和優酪乳它們的脂肪含量和糖分都很高，不管是哪一個，吃多也容易熱量過剩，導致體重不減反增，選擇「無糖、低脂、適量」才是最重要的！