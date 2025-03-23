出門戴口罩！北市午後空品臭氧亮紅燈 環保局：減少外出活動

「蟑螂、螞蟻」時常出沒在家中潮濕陰暗的角落，尤其是會飛的蟑螂，一旦出現總讓人膽戰心驚，深怕下一秒會朝向自己飛撲而來。對此，中興大學教授黃紹毅自信表示，家中有長達20年沒出現過蟑螂和螞蟻，他也大方分享出幾個簡單的預防技巧。

2025-03-23 14:26