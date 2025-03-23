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出門戴口罩！北市午後空品臭氧亮紅燈 環保局：減少外出活動

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
受到高壓迴流，西半部垂直擴散條件差，汙染物易受累積，北市環保局表示，今天下午空氣品質指標（AQI）恐大於150以上，已達對所有族群不健康紅色等級。圖／北市環保局提供
受到高壓迴流，西半部垂直擴散條件差，汙染物易受累積，北市環保局表示，今天下午空氣品質指標（AQI）恐大於150以上，已達對所有族群不健康紅色等級。圖／北市環保局提供

受到高壓迴流，西半部垂直擴散條件差，汙染物易受累積，北市環保局表示，今天下午空氣品質指標（AQI）恐大於150以上，已達對所有族群不健康紅色等級（指標汙染物為臭氧8小時），呼籲民眾減少戶外活動，出門記得佩戴口罩。

環保局指出，受高壓迴流影響，為東南風環境，台灣海峽北部有背風渦旋活動，為北部地區帶來微弱的偏西至西北風環境，擴散差汙染物易受累積，依據環境部最新空氣品質預報，北市上午可能空氣品質指標（AQI）大於100，達對敏感族群不健康等級。

環保局說，受到午後光化作用影響，下午AQI有機會大於150以上，達對所有族群不健康紅色等級，已啟動空品應變機制，包括加強土資場及營建工地洗掃、灑水等抑制揚塵措施、擴大機車及柴油大客貨車路邊攔查、落實加油站及工廠自主管制等。

環保局提醒民眾，做好個人防護，敏感族群應減少戶外活動，必要外出時請記得配戴口罩做好個人防護，可參考北市環境品質資訊網，查詢最新空品現況。

北市 環保局 空氣品質

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