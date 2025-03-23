最新研究！癌友維持肥胖 5年後存活率比正常體重者多10％以上

常有人說「健康從減肥開始」，不過當疾病侵擾時，身體多出的「份量」或許能夠成為救命的關鍵。最新研究指出，在接受免疫檢查點抑制劑治療的癌症病患中，體重達到肥胖標準的人（BMI ≥ 30），五年後的整體存活率比正常體重者整整高出10%以上。

基因醫師張家銘日前在臉書粉專發文，表示上述研究並非個案，而是來自美國64家醫療院所、近兩萬位癌友，分析時間橫跨2012到2024年，而得出結論是：胖，有時候可能是身體為了撐過治療而準備的武器。

張家銘提到，這份研究的對象是癌症病患，且是在接受免疫療法的情況下，對這群人來說，體內長期的發炎狀態、免疫系統的特殊調節，反而可能讓治療藥物效果更好，這就是所謂的「肥胖悖論」：它本來是風險，但在某些情境下卻成了反轉勝的底牌。

對於正在接受治療的癌友，他也提醒，積極調整體質，不只是為了撐過療程，更是為了讓治療發揮最大效果。這裡的調整不是去瘋狂進食，而是讓自己吃得足夠營養，尤其是蛋白質，維持身體的肌肉量和體力，也可諮詢營養師或醫師，制定個人的治療期飲食計劃。

研究指出，健康從來不是只有「瘦」或「胖」這麼簡單，許多人瘦得勻稱，但體內脂肪肝和內臟脂肪堆積；也有人外表看起來肉肉的，但肌肉量充足、代謝也穩定。所以，應將重點放在「我今天動了嗎？我吃得夠營養嗎？我撐得過一場大病嗎？」在對的時間，做對的選擇。