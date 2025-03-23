快訊

史書華要黃國昌連署罷免遭撞飛 跌跤被指「假摔」不忍提告

相揪玉山雪攀雙雙墜谷…2山友是同事 一起上山卻成冰冷遺體

農水署田寮洋取水工程獲獎 達灌溉與生態共融

中央社／ 台北23日電

農水署以「田寮洋一二三圳取水設施更新改善工程」，獲民團評選為去年度河川復育特別獎。農水署說明，該工程遠望坑溪的生物多樣性在台灣溪流中名列前茅，透過工程達成灌溉設施與生態共融。

台灣河溪網協會今天舉辦第1屆「台灣河川希望工程獎」頒獎典禮，農業部農田水利署以「田寮洋一二三圳取水設施更新改善工程」，獲得去年度「年度河川復育特別獎」殊榮。

農水署今天發布新聞稿表示，新北市貢寮區遠望坑溪是雙溪河入海前最後一條主要支流，也是許多洄游魚、蝦、蟹、螺類上溯利用的潛在生物廊道。每年由黑潮帶來極豐富的洄游物種，使得遠望坑溪的生物多樣性在台灣溪流中名列前茅。

農水署說明，遠望坑溪設有3座取水堰，其堰體高度均超過1公尺，其中以3號堰高度落差最大，達2.1公尺，常有魚兒躍起後無法越過該堰體的情形；此外2號堰至3號堰河段在枯水期常發生斷流情形，使得田寮洋3個圳路每年約有1個月以上時間乾涸無法取水。

農水署自民國110年起推動3座堰體與取水設施的更新改善，以灌溉設施與生態共融作為計畫願景，並於滿足灌溉需求、不增加防洪風險、不增加維管負擔等前提下，進行3座堰體改善及伏流取水設施施作。

農水署北基管理處長陳秀玲表示，執行過程中須進行測量、評估與水文水理分析，以及灌溉需求、河相、生態等調查工作，此外也建立公民參與及跨機關協調，藉由不斷溝通與協調，克服不少困難。

水利署 農業部

延伸閱讀

福建擬建金門供水第二通道 形成「雙水源」供水體系

陸軍裝甲兵季刊披露105公厘輪型戰車 D3新砲塔示意圖

嘉市北興陸橋將調升限高 以利車輛通行

又一世界之最 中國子午工程二期驗收 提升空間天氣預警

相關新聞

冬衣別收！好天氣持續高溫飆33度 周五變天轉濕冷低溫僅12度

周四前都是晴到多雲好天氣，周五開始變天，中央氣象署預報員劉沛滕表示，預估周四最熱，各地高溫上看33度，周五鋒面通過後，轉...

家中有20年沒被蟑螂入侵 昆蟲系教授親曝防蟑妙招

「蟑螂、螞蟻」時常出沒在家中潮濕陰暗的角落，尤其是會飛的蟑螂，一旦出現總讓人膽戰心驚，深怕下一秒會朝向自己飛撲而來。對此，中興大學教授黃紹毅自信表示，家中有長達20年沒出現過蟑螂和螞蟻，他也大方分享出幾個簡單的預防技巧。

本周蛋價再漲2元 蛋商公會：清明買氣差恐回跌

受禽流感疫情和天氣變化影響，國內蛋價近幾周數次調漲，台北市蛋商公會今天表示，目前還在討論是否調漲，但由於清明節即將到來，...

最新研究！癌友維持肥胖 5年後存活率比正常體重者多10％以上

常有人說「健康從減肥開始」，不過當疾病侵擾時，身體多出的「份量」或許能夠成為救命的關鍵。最新研究指出，在接受免疫檢查點抑制劑治療的癌症病患中，體重達到肥胖標準的人，五年後的整體存活率比正常體重者整整高出10%以上。

中油宣布本周油價 汽柴油一降一漲

台灣中油公司宣布，自明（24）日凌晨零時起汽油價格調降0.3元、柴油價格調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公...

最大震度3級！高雄甲仙12：23發生規模4地震 6縣市有感

中央氣象署今發布第114075號地震報告，高雄今中午12時23分發生規模4地震，震央位於高雄甲仙區，地震深度14公里，屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。