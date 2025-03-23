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本周蛋價再漲2元 蛋商公會：清明買氣差恐回跌

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
本周蛋價再漲2元，明起每台斤批發價先調漲至42元，產地價則在周三調漲為32.5元。聯合報系資料照片
本周蛋價再漲2元，明起每台斤批發價先調漲至42元，產地價則在周三調漲為32.5元。聯合報系資料照片

禽流感疫情和天氣變化影響，國內蛋價近幾周數次調漲，台北市蛋商公會今天表示，目前還在討論是否調漲，但由於清明節即將到來，屆時市場買氣不佳恐漲少跌多，因此盡量維持原盤為原則。但經過開會討論，本周蛋價仍調漲2元，批發價每台斤調漲為42元，產地價每台斤調漲至32.5元。

目前雞蛋批發價每台斤40元、產地價每台斤30.5元，根據農業部最新雞蛋產銷資訊統計，目前國內蛋雞約3580萬隻，每日產量約12萬3000箱，若以每箱約200顆計算，雖然已超過國人需求的12萬箱，但近幾周產量持續下滑，蛋價也多次調漲。今天下午台北市蛋商公會經開會後決議，本周蛋價每台斤調漲2元，批發價明起每台斤調漲為42元，產地價周三起每台斤調漲至32.5元。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，目前產地的產量受禽流感和近日溫差大影響，母雞的產蛋率都受到衝擊，這幾周蛋商都加價調蛋，甚至聽到每台斤加價5元的情形，若以每箱20台斤來算就是每箱加價100元。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，雖然產地出現禽流感疫情，產量也明顯下降，目前方向以維持原本價格為原則，因為再過兩周就是清明連假，清明期間雞蛋不好賣，假如量一多就可能會再跌價。

中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，現在全台大蛋商都以每台斤加2到3元調蛋，每日產量也已經不足12萬箱。蛋農每台斤成本約27元，現在產地價才32.5元，等於一斤蛋才賺5元，即使漲2元產地也還是缺蛋，重申一定要由產地來報價，也要取消紅盤價的惡習，否則蛋農每年的損失真的很大。

禽流感 蛋價 調漲

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