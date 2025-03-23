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家中有20年沒被蟑螂入侵 昆蟲系教授親曝防蟑妙招

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家中有20年沒被蟑螂入侵 昆蟲系教授親曝防蟑妙招

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來德國小蟑螂湧出，不僅適應能力強、躲藏速度還快，讓人很困擾。示意圖／ingimage
近年來德國小蟑螂湧出，不僅適應能力強、躲藏速度還快，讓人很困擾。示意圖／ingimage

蟑螂螞蟻」時常出沒在家中潮濕陰暗的角落，尤其是會飛的蟑螂，一旦出現總讓人膽戰心驚，深怕下一秒會朝向自己飛撲而來。對此，中興大學教授黃紹毅自信表示，家中有長達20年沒出現過蟑螂和螞蟻，他也大方分享出幾個簡單的預防技巧。

三立新聞網報導，中興大學昆蟲系教授黃紹毅日前在接受專訪時坦言，大型（美洲）蟑螂近年來在家中越來越少見，牠們通常棲息於下水道或戶外，反倒是德國小蟑螂的數量顯而易見，「加上牠們適應能力強、躲藏速度快，人類其實很難控制」。

不過黃紹毅自豪表示，家中一隻蟑螂和螞蟻都沒有，他提到市售的滅蟑、殺蟑、滅蟻和殺蟲劑，其實都有先經過實驗室認證，只為確保真的能有效果，也替消費者安全做把關，「我們測試非常多的的藥劑，市面上販售的都是得經過國家級合格的實驗室測試認證有效的，他們才會取得許可證」。

至於該如何營造防蟑環境，黃紹毅強調，家中最重要的是維持乾淨整潔，排水口使用完畢後，可加蓋避免蟑螂爬入，門窗也要避免留下縫隙，尤其是廚房，一定要保持乾燥，並清空食物殘渣；除了提前預防，技術層面也很重要，民眾可以購買「凝膠餌劑」，讓牠們食用後帶回窩中，便能看見顯著的效果。

另外，雖然常有人會用「拖鞋打蟑螂」，但黃紹毅建議不要用任何東西打死蟑螂，因牠們時常遊走在廚房、垃圾堆和下水道中，身上可能攜帶多種病原體（如大腸桿菌、沙門氏菌），若踩死可能會讓病菌噴濺在空氣中，進而造成衛生隱憂。

廚房 螞蟻 蟑螂

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