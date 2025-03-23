國家公園署：雪季未帶裝備釀災最重罰禁入園3年
近期雪山、玉山積雪，陸續有山友攀登時發生山難。國家公園署說，3月31日前仍在公告雪季期間，如未取得入園申請許可，或未依規定帶雪地裝備等導致影響安全及耗費社會資源，將依違反國家公園法裁罰或最高禁止入園3年處分。
國家公園署今天透過新聞稿表示，強烈冷氣團助威，近期雪山、玉山等國家公園都有明顯降溫、冰凍現象，但卻陸續發生山友滑落、墜谷、或受困失溫等山難。
國家公園署說，目前高山積雪稍融，導致結冰易滑，就算有冰爪、冰斧也非常危險，呼籲民眾不要被山下好天氣騙；還沒上山者建議改期，已在山上者請正確使用雪地三寶「岩盔、冰爪、冰斧」，並專注腳步，以免滑落墜谷，影響生命安全及救援資源。
國家公園署提出4大安全建議，包括穿著防寒衣物、保暖手套及防滑鞋，如屬於高山雪地攀登活動，請符合自身能力及攜帶雪地裝備，可優先考量改期；出發前先查詢山區天氣與道路狀況，隨時保持警覺；駕駛時注意道路結冰及霧氣，保持低速並謹慎行駛；避免接近懸崖或有落石危險的區域。
國家公園署呼籲，民眾在體驗山林之美前，務必確實做好體能評估、擬訂行前計畫及緊急狀況應變等，多方掌握資訊，做好萬全準備，維護自身安全也避免受罰。
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