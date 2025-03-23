5大醫界團體籲正視護理人員待遇 盼朝「平均薪資」努力

急重症醫療崩潰，今年各大醫院急診室壅塞特別嚴重，最主要的原因是護理師不足，導致病房關閉，病人只能在急診待床。護理師公會盼提高薪資與福利，吸引更多醫護人才投入；衛福部也透過「護助e起來」讓薪資透明化，讓護理人員有求職相關資訊可參考。

但各界抨擊衛福部美化數字，根本沒領那麼多，甚至連入行薪資5萬都不到。台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會今日發共同聲明，肯定衛福部為護理人員設立一個專屬薪資制度比較的網路，也盼改善護理人員執業環境。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，「護助e起來」的薪資數字都是醫院實際填報，他強調，沒有一家醫院敢造假，希望促進社會各界對護理人員薪資結構的正確認識。這個資訊平台有助於提升護理人員薪資資訊的透明度，讓求職者與從業人員能更清楚了解市場薪資水準。

洪子仁指出，薪資結構其實非常複雜，包括獎金、津貼、專業加給、加班費、年終等，每個人皆不同。另外，雇用一位全職員工，除了薪資以外，還有公司負擔部分的健保費、勞保費、勞退金等，雇主實際支付的人事成本，大致上為薪資的1.38倍。

洪子仁強調，所有薪資資訊皆由醫院端以平均值填報，不同團體對於「護助e起來」統計的數據解讀，可能因不同立場而有所差異。衛福部提供的平台，由醫院自行登錄的護理人員平均薪資，數據發布旨在提供護理人員求職時的參考，並不代表每位護理人員的固定月薪。

目前護理人員薪資數據主要來自兩個不同的調查來源：

1.勞動部職類別薪資調查：該調查僅計算經常性薪資，針對全國各行業的護理人員，顯示醫療保健業護理人員平均月薪約4萬9880元，年薪約72.2萬元。 2.衛福部醫院護理服務量調查：包含非經常性薪資，針對各醫院的護理人員顯示護理人員平均月薪約為6萬456元，年薪平均為72.5萬元。

洪子仁指出，醫院實際填報非灌水，護理人員的薪資包含多項組成部分，僅關注單一數據可能導致誤解。另外，不同調查的對象、範圍與方法各異，應綜合考量，避免片面解讀。5大醫界團體尊重護理人員的專業與付出，護理人員在醫療體系中扮演關鍵角色，薪資應合理反映其專業價值與貢獻。

足夠的護理人力是解決問題的根本，洪子仁表示，醫院會朝「平均薪資」努力，另盼政府多給獎勵措施，提高健保總額成長率到6%以上，保障健保點值0.95以上，強化醫療機構經營韌性，只要財務穩定絕對會加碼回饋醫護人員。