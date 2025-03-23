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罕見3月雪易發生山難 太管處籲別為賞景命懸一線
今年3月中旬山區罕見下起大雪，帶來多起山域意外，還傳出2名男女在玉山遭雪埋，無生命跡象。太魯閣國家公園管理處呼籲，爬山賞雪務必備妥雪地三寶冰斧、冰爪、岩盔，若沒有雪地登山經驗與訓練，不要再上山，勿讓自己命懸一線。
近日平地天氣放晴，但許多高山至今仍白頭， 3000公尺以上高山的積雪，開始緩慢融化，但在經過夜間低溫後，清晨會結冰，不但兩旁的箭竹布滿冰晶，步道路徑也結冰。這時前往登山非常危險，協助磐石中峰救難的高山協作就提醒，許多地方冰雪仍多，建議大家暫緩前往。
太管處提醒，雪季爬山請準備好雪地三寶冰斧、冰爪、岩盔，準備足夠禦寒衣物及雪攀裝備等，登山者應先學習操作及使用方法，且個人應具備實地雪地登山經驗，或參加過雪地登山訓練，以免遇到積雪路段或降雪時來不及應對。
太管處表示，若裝備不足、天候不佳與身體不適等情況，切勿執意登山，要是遇到危險地形或情況，請務必考量是否撤退，撤退不是放棄，山永遠在，來日方長，等候安全的時機再與好友共享山林美好。
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