站票客擠車廂 台鐵擬縮短電子票證可搭乘里程上半年實施

台鐵對號座被占位或擠到上不了車的事件層出不窮，不少民眾抱怨，提前購買台鐵「PP自強號」對號座，卻因站票人數太多、車廂擁擠，無法接近座位，尖峰時刻連車長也很難移動查票。台鐵表示，對號列車若有開放自由座均採總量管制，但為解決站票客問題，目前研擬縮短電子票證可搭乘的里程，預計今年上半年實施。

近期許多民眾反映，每次搭乘台鐵「PP自強號」，就算提前購買好對號座，但因人潮眾多，光是要踏上車、進入車廂都困難，除了要一路說抱歉喊借過，好不容易擠入車廂內，幸運時能順利入座，但大多數位置早就被坐走，還要請座位上的人起來，若遇到長輩情勒要求讓位就更加痛苦，認為台鐵再不改善恐邁向印度化。

根據台鐵規定，目前普悠瑪、太魯閣列車規定全車對號座，一定要購票才能搭乘，不能使用電子票證；EMU3000則有限定11車次發售自由座，包含108次、110次、111次、117次、127次、131次、132次、145次（海）、146次（海）、148次及160次（海）等，並有總量管制，其9至11車為自由座車廂。

而PP自強號除預先購買對號座外，也開放民眾持電子票證搭乘，是目前唯一可以站票無上限的自強號車種，也因此頻繁發生對號座旅客擠不上車、被占位等情況。

台鐵表示，允許旅客持電子票證及定期票搭乘PP自強號以下等級的對號列車，是為提供短程通勤更充足運能。若發現擁擠無法達抵達座位，可以直接以簡訊傳給客服人員，會請乘務人員提供協助。

但台鐵也坦言，購買對號座旅客擠不上車，往往都是因為持電子票證旅客不願往車廂內部站，全都擠在門口，因此才會堵住後面欲搭車的旅客，未來除會加強宣導外，目前也在研擬縮短電子票證可搭乘的里程。