為澎湖旅遊旺季揭序幕 黃牛瞪眼瞧563名半馬好手競賽

為迎接澎湖旅遊旺季，澎湖國家風景區管理處今在望安舉行春季半馬活動，吸引全台愛好馬拉松的563人參與，其中有13名國際跑者；賽程沿途有湛藍大海、白沙灘、綠草原，穿越花宅傳統聚落，還有黃牛瞪大眼瞧，令跑者感受澎湖獨特觀光魅力。

「2025春季望安半程馬拉松」今天上午7時在望安綠蠵龜觀光保育中心起跑，吸引了來自全國各地的運動愛好者563人參加，其中有來自美國、日本、新加坡、馬來西亞、北愛爾蘭等13位國際跑者參賽；選手分為21K半馬組157人、10K健跑組254人和6K休閒組152人。

選手們從綠蠵龜觀光保育中心出發，沿望安的環島路線前行，沿途可欣賞湛藍大海、潔白沙灘、翠綠的草原，以及傳統的花宅聚落，可見黃牛低頭吃草、瞪眼看跑者喘吁吁經過眼前，每一位跑者在澎湖特有的觀光景色下，頂著微涼海風，享受賽程。

澎湖國家風景區管理處表示，此次賽事除可深度體驗望安當地獨特地景及人文風情，還有CP值破表的報名禮，包含在地爆米花球、手工黑糖糕與澎湖文石印章，以及可在望安島使用的100元抵用券等多項好禮。

此外，澎管處志工免費替跑友導覽綠蠵龜觀光保育中心、花宅聚落群，以及搭船到僅一海浬之隔的將軍嶼徒步環島小旅行，讓跑友能更深入體驗望安這片土地的歷史文化與生態之美；並號召100名跑友，到布袋港沙灘淨灘。