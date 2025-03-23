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為澎湖旅遊旺季揭序幕 黃牛瞪眼瞧563名半馬好手競賽
為迎接澎湖旅遊旺季，澎湖國家風景區管理處今在望安舉行春季半馬活動，吸引全台愛好馬拉松的563人參與，其中有13名國際跑者；賽程沿途有湛藍大海、白沙灘、綠草原，穿越花宅傳統聚落，還有黃牛瞪大眼瞧，令跑者感受澎湖獨特觀光魅力。
「2025春季望安半程馬拉松」今天上午7時在望安綠蠵龜觀光保育中心起跑，吸引了來自全國各地的運動愛好者563人參加，其中有來自美國、日本、新加坡、馬來西亞、北愛爾蘭等13位國際跑者參賽；選手分為21K半馬組157人、10K健跑組254人和6K休閒組152人。
選手們從綠蠵龜觀光保育中心出發，沿望安的環島路線前行，沿途可欣賞湛藍大海、潔白沙灘、翠綠的草原，以及傳統的花宅聚落，可見黃牛低頭吃草、瞪眼看跑者喘吁吁經過眼前，每一位跑者在澎湖特有的觀光景色下，頂著微涼海風，享受賽程。
澎湖國家風景區管理處表示，此次賽事除可深度體驗望安當地獨特地景及人文風情，還有CP值破表的報名禮，包含在地爆米花球、手工黑糖糕與澎湖文石印章，以及可在望安島使用的100元抵用券等多項好禮。
此外，澎管處志工免費替跑友導覽綠蠵龜觀光保育中心、花宅聚落群，以及搭船到僅一海浬之隔的將軍嶼徒步環島小旅行，讓跑友能更深入體驗望安這片土地的歷史文化與生態之美；並號召100名跑友，到布袋港沙灘淨灘。
攜手羅東聖母醫院為醫院重建的澎湖縣惠民醫院也舉辦選手報名時以450元加購送平安龜撲滿，現場有30輛自行車供選手租借，做為惠民醫院重建基金。
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