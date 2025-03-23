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冰雪山景藏危機 國家公園署：還沒上山建議改期

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
玉山沿途步道成冰封大地，國家公園署提醒，入山前審慎評估是否取消行程，千萬別被好天氣騙了。圖／取自玉山國家公園
玉山沿途步道成冰封大地，國家公園署提醒，入山前審慎評估是否取消行程，千萬別被好天氣騙了。圖／取自玉山國家公園

大陸冷氣團來襲，玉山、雪山、合歡山區化身冰雪世界，吸引遊客上山追雪，但近來奇萊東稜、雪山、玉山線接連傳出因積雪受困失溫、滑落山谷等山難事件。國家公園署呼籲，目前高山積雪稍融導致致結冰易滑，民眾不要被山下好天氣所騙，還沒上山的朋友建議改期。

至於已上山的旅客，國家公園署則呼籲，務必正確使用雪地三寶岩盔、冰爪及冰斧，並專注腳步，以免滑落墜谷，影響生命安全及救援資源。

3月31日前，仍是國家公園公告的雪季期間，國家公園署指出，如未取得入園申請許可，或未依規攜帶雪地裝備等造成影響入園登山安全及耗費社會資源時，除影響自身安全外，將依違反「國家公園法」裁罰或最高禁止入園3年的處分。

國家公園署提醒，入山後請穿著防寒衣物、保暖手套及防滑鞋，特別是在山區健行時，如屬於高山雪地攀登活動，請符合自身能力及攜帶雪地裝備，可優先考量改期，「山永遠都在」。

國家公園署提到，出發前記得查詢山區天氣與道路狀況，保持警覺，不要以為山下天氣不錯就冒然前往。駕駛時注意道路結冰及霧氣，保持低速行駛，謹慎駕駛。避免接近懸崖或有落石危險的區域，保護自身安全。

最後，國家公園署特別呼籲，民眾體驗台灣山林之美前務必做好體能評估、擬訂行前計畫及緊急狀況應變，多方掌握資訊，作好萬全準備，維護自身安全也避免受罰。相關相關資訊可至臺灣國家公園官網、臺灣國家公園臉書及臺灣登山申請一站式服務網瀏覽查詢。

國家公園 雪山

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