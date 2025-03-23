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雙北昨相對濕度僅8% 這兩天仍乾燥…皮膚敏感族群多注意
今天到27日受高壓迴流影響，氣溫逐漸回升，台北市晴時多雲。日夜溫差大，早晚較為偏涼，高溫由25升至30℃，低溫由15至19℃。
北市災防辦公室提醒，目前評估明天（24日）起，中午高溫近30℃，仍有可能出現相對溼度低於40%的情形，但要像昨日降至個位數的機率較低。提醒部分皮膚敏感族群，會覺得不適（如過敏、發癢，易產生靜電現象等）。
北市災防辦提醒，今天至26日受輻射冷卻影響，清晨時氣溫較低，日夜溫差達11℃以上。外出請適度增減衣物，並留意傍晚氣溫驟降，慢性病患、老人及幼兒等敏感族群需留意身體狀況，適度補充溫開水。
針對有氣象論壇指出，昨天中午在雙北出現相對溼度僅「8%」罕見現象，打破40年來紀錄。提醒部分皮膚敏感族群，會覺得不適（如過敏、發癢，易產生靜電現象等），但這個極端值僅維持短時間就迅速回升。
災防辦說，相對濕度（英語：relative humidity）是指單位體積空氣中，實際水蒸氣的分壓與相同溫度和體積下水飽和蒸氣壓的百分比。在當前的氣溫之下，空氣裡的水分含量達至飽和，相對濕度就是100%。通常氣溫的改變比水氣壓的改變要快，所以溫度對相對濕度往往起主導作用；當水汽壓一定時，溫度升高則相對濕度減小。近年來由於觀測儀器的進步，可以量測到氣象要素的細微變化。
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