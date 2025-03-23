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114年導遊領隊評量測登場 到考率80.66%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部觀光署指出，114年導遊人員及領隊人員評量於3月22日及23日兩天舉行筆試測驗，本次評量符合參測資格人數共1萬4,087人，其中導遊5,478人(華語3,566人、外語1,912人)、領隊8,609人(華語3,515人、外語5,094人)，22日領隊人員評量首節到考率80.66%。

觀光署表示，為促使現行導遊人員及領隊人員選才、培才機制更符合市場導向，且能因應旅遊市場快速變遷趨勢滾動調整，立法院提案修正發展觀光條例，原由考選部辦理之導遊人員及領隊人員考試，改由交通部辦理，希望能透過符合市場實務需求的評量方式，測驗出具導領人員專業知識、技能、語言能力且具有熱情之優秀人才，投入臺灣觀光產業。

觀光署長周永暉表示，導遊及領隊是旅行業運行順暢及消費者對旅行產品滿意，對旅遊地留下深刻好印象的靈魂人物，觀光署為了旅行產業人力養成及人才庫擴增，不斷滾動調整評量制度，就是希望旅行業找到好人才，為好人才找到好出路，讓臺灣成為國人喜愛的在地旅遊目的地，也成為國際旅客必訪的國家之一。

觀光署說ㄝ本年度為觀光署第2次辦理評量測驗，通過評量測驗之考生尚需接受職前訓練，以確保導領人才擁有足夠的知識及技能，能有效適應觀光旅遊市場快速變遷之能力，以提供旅客高品質的旅遊體驗，並強化臺灣旅行業的競爭力及持續發展的動能。

導遊 觀光

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