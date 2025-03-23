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中油宣布本周油價 汽柴油一降一漲

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣中油公司宣布，自明（24）日凌晨零時起汽油價格調降0.3元、柴油價格調漲0.1元。本報資料照片
台灣中油公司宣布，自明（24）日凌晨零時起汽油價格調降0.3元、柴油價格調漲0.1元。本報資料照片

台灣中油公司宣布，自明（24）日凌晨零時起汽油價格調降0.3元、柴油價格調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.0元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.9元及0.5元。

中油表示，本周受中東地緣政治局勢再趨緊繃影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價上漲1.27美元，台幣兌美元匯率貶值0.072元，漲幅為1.60%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.6元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星） ，汽、柴油各吸收0.7元及0.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元，平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收0.9元及0.5元，國內汽油實際每公升價格調降0.3元、柴油實際調漲0.1元。

中油指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整0.9元及0.5元均由中油吸收，114年累計至2月底止，台灣中油共吸收約30.17億元。

中油 油價 調漲

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