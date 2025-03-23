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民團評河川失望工程 烏溪雙冬堤防因大量棄土獲選

中央社／ 台北23日電

台灣河溪網協會今天頒發河川希望及失望工程獎。其中鳥嘴潭人工湖計畫烏溪雙冬堤防工程因大量工程棄土、宜蘭五十溪野溪復建成水泥排水溝，雙雙列為首屆失望工程獲選名單。

台灣河溪網協會今天舉辦第一屆「台灣河川希望工程獎」頒獎典禮。本次共計頒發5項「台灣河川希望工程獎」，表彰在河川生態復育領域表現卓越的工程計畫；另外公布2件列名「2024年度河川失望工程名單」的案例。

台灣河溪網協會理事長廖桂賢致詞時說明，去年共計收到18件作品；由於評選強調生態改善，因此評分中生態功能占70分、計畫執行過程（如生態檢核、資訊公開、公民參與等）占15分、社會影響力15分。

根據資料，去年度的失望工程名單，包含「烏溪雙冬堤防工程」、「五十溪野溪災後復建」。

在國家重大建設鳥嘴潭人工湖工程計畫中「烏溪雙冬堤防工程」，主辦機關堆置大量工程棄土於烏溪河道，但缺乏完善評估規劃，導致石虎棲地縮減，使一級保育類巴氏銀鮈族群減少，顯示辮狀支流的生態功能在治理過程中被忽略。

宜蘭員山鄉五十溪野溪坑溝災害復建工程，是因應2022年颱風尼莎造成邊坡崩塌後的修復計畫，然而施工結果卻讓原本的自然野溪，設置十數座水泥固床工，變成筆直陡峭的水泥排水溝，阻斷水域連續性、動物逃生通道等。

資料指出，希望工程獎包含景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程、竹溪水岸改善及環境營造、種瓜坑野溪復育工程、田寮洋一二三圳取水設施更新改善工程、秀巒降壩等，主要原因包含恢復河川生命力、水患治理等。

最後，「第一屆河川復育特別獎」由農田水利署北基管理處「田寮洋一二三圳取水設施更新改善工程」獲獎，同時滿足灌溉取水與生態改善需求，開創兼顧水資源利用與生態增益的新模式，完成符合生態永續的改善方案。

廖桂賢表示，過去大多都是為了防災、取水，因此工程嚴重水泥化，雖然可以了解社會目的，但是不是一定要這麼強的工程達成，不必然一定要破壞河川環境。

廖桂賢強調，今天看到的希望工程，就是在同樣的社會目的下，採用更友善、有自然解方的做法，兼顧生態平衡；NGO不是站在工程、政府的對立面，而是與工程、政府攜手讓台灣環境更好。

復育 排水溝 鳥嘴潭人工湖

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