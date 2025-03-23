美籍網紅樂樂法利自稱被禁入境直呼殘忍.. 北市勞動局曝原因

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聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）
在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美籍反共YouTuber樂樂法利昨發布一支「我被台灣禁止入境」為題的影片，稱自己本月11日從美國飛台灣，卻在入境前被告知禁止入境，讓他心碎直呼「很殘忍」。北市勞動局表示，樂樂法利是因2023年遭檢舉非法工作，才將案件移送移民署，管制期間無法入境。

勞動局今表示，樂樂法利是在2023年來台時，因非法工作案遭北市勞動局裁處，因當時他已出境，才移送移民署，移民署是依禁止外國人入國作業規定，管制一定期間無法入境。

北市勞動局表示，當年的樂樂法利非法工作案，是勞動力重建運用處接獲民眾檢舉，指有多位未申請工作許可的外國人，參加國內數個電視台政論節目，經查證屬實，即移送勞動局依法裁處，但因當時裁處對象已不在境內，故勞動局移請移民署依法辦理。

勞動局說，依照就業服務法第43條：外國人未經雇主申請許可，不得在中華民國境內工作。另，就服法68條也規定，違反第43條規定的外國人，應即令其出國，不得再於中華民國境內工作。

外國人 移民署

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