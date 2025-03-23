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五接環評補件恐再展延 距上次初審已4年

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台中港天然氣接收站環評初審（五接）本月底前須遞交補件資料至環境部，本案也將成為下一場重點攻防，但據傳將再度展延。聯合報系資料照片
台中港天然氣接收站環評初審（五接）本月底前須遞交補件資料至環境部，本案也將成為下一場重點攻防，但據傳將再度展延。聯合報系資料照片

賴政府去年5月執政後，中火二期新建燃氣機組、洲際液化天然氣接收站（七接）、協和電廠更新改建計畫（四接）相繼過關。台中港天然氣接收站環評初審（五接）本月底前須補正資料，最快下月續審。但據了解，五接補件恐再展延，台電僅表示內部仍在討論，環境部則坦言「的確有聽說」。

民進黨政府2016年提出能源轉型計畫，預計今年天然氣配比將達50%，因此天然氣機組、接收站等環評如火如荼進行，去年賴政府上台後，幾乎每隔2個月就有天然氣相關開發案闖關環評，包含去年10月30日通過的中火二期、12月11日通過的七接，以及今年2月26日通過的四接等，下一個戰場將是台中港天然氣接收站（五接），本月底前須補齊資料，最快4月可進入第2次初審。

但針對至於即將到來的五接，環保團體多次痛批，珍貴保育類白海豚若誤游進開發區域恐必死無疑，本案雖經環委建議補正再審。然而第一次初審是在2021年3月31日，已是4年前的事，這4年中台電多次申請展延補件。

五接本月底前須補齊審查資料，但據傳五接補件將再次展延，經本報向台電詢問展延原因，台電環境保護處長吳政宏僅表示，目前內部還在考慮是否展延，需要進一步討論，但並未說明展延原因。

環境部則表示，確實聽說台電這次會再次展延補件時間，據了解是針對五接開發對白海豚的減輕影響措施還有待加強，畢竟五接是台電和台中港務公司共同開發，彼此還要協調，目前還未收到展延申請，但只要台電提出展延申請，基本上都會予以同意，假如資料不齊也不利審查。

環境部環保司長徐淑芷強調，雖然距離第1次初審已經過了4年，但案件審查不會因為環評委員換屆而不續審，就像四接案也是讓當初沒參與到的環評委員到開發場址現勘，讓委員對整個開發案了解後才會審查。

台電 四接 環評

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