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河床劇團新作「之間」 體驗桃莉羊複製與長毛象復活

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2025台灣國際藝術節（TIFA）推出XR沉浸式劇場新作——國際共製作品「之間（Blur）」。圖／國家兩廳院、河床劇團提供，攝影／張震洲
2025台灣國際藝術節（TIFA）推出XR沉浸式劇場新作——國際共製作品「之間（Blur）」。圖／國家兩廳院、河床劇團提供，攝影／張震洲

2025台灣國際藝術節（TIFA）推出XR沉浸式劇場新作——河床劇團國際共製作品「之間（Blur）」，融合了延展實境（XR）、容積擷取和VR 360等技術，透過這些技術的結合與現場演員互動，讓觀眾身臨其境地體驗從桃莉羊的複製到長毛象復活等科學幻想情境，模糊現實與虛構的界限；以一場詩意的冥想，帶領觀眾深入探索基因操作和複製技術所引起的科學和倫理影響。

該劇由河床劇團與加拿大PHI工作室及希臘歐納西斯文化合作，融合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、AI演算、4D VIEWS、3D動畫、觸覺感知系統以及現場演員，突破了劇場與科技的界限，引領觀眾進入一場如夢似幻、身歷其境的數位幻境。

2022年，河床劇團郭文泰導演（Craig Quintero）在威尼斯影展發表首部VR作品《遺留》，加拿大新媒體藝術中心PHI Center創辦人菲比・格林伯格（Phoebe Greenberg）觀賞後深受觸動，主動提出合作邀約，於是雙方展開為期三年的創作對話與實踐，催生出國際共製作品「之間」。

「之間」靈感源自兩篇新聞報導。2022年，加拿大發現一具保存完整的猛獁象木乃伊，美國某科技公司隨即表示有信心在數年內讓猛獁象「復活」。而好萊塢巨星芭芭拉・史翠珊則曾公開坦承，因不捨愛犬過世，決定以複製技術將其「留在身邊」。如果「我」能被複製，那「我」還是原來的我嗎？」「之間」即從這個核心提問出發，結合劇場敘事與高科技創作，試圖挑戰我們對生死與自我本質的理解。

河床劇團以融合視覺藝術與表演藝術的意象劇場聞名，三度入選威尼斯影展並獲多項國際獎項肯定；PHI工作室則為世界領先的XR創作團隊，作品巡迴全球，致力於打造以觀眾為中心的沉浸式體驗；希臘歐納西斯文化則專注於前衛藝術與跨界合作，推動藝術與科技的深層對話。

「之間」即起至4月2日在台北世界首演，為預計為期三年的國際巡演拉開序幕。更多訊息詳見網站：https://www.npac-ntch.org/programs/25944

劇場 威尼斯 觀眾

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