近期墜樓事件接二連三 醫：春天多有影響需注意這件事

台中最近一個月接連發生二起民眾於勤美誠品綠園道墜樓，另西屯區虹揚橋日前也傳出有人掛在橋邊，今天新北土城也發生墜樓事件。醫師表示，現正值春天天氣不穩定，心情常起伏不定，因憂鬱患者人數在社區占有一定比率，此時容易發生憾事，若連續兩周出現「厭世感」，民眾多表達活得好累、好辛苦，不知道應如何走下去及顯現自殺意念時，這時四周家人、親友應提高警覺。

衛福部統計，112年國人十大死因中，自殺排名第11位，全國自殺死亡人數，共3898人，較111年上升111人，增幅2.9％。衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，憂鬱症好發季節，以秋冬為主，但春天正值氣候轉變，天氣不穩定，氣溫較低、日照不足，為憂鬱症的好發季節。前一陣子，天氣陰雨不斷，若有憂鬱情緒很容易更為惡化，這段時間需多注意心情起伏，呼籲天氣好時，民眾應多到戶外活動，紓解不適情緒。

同一地點接連發生兩起墜樓事件，是否為模仿效應？李俊宏指出，模仿效應往往容易出現在多處地點，甚至是跨國模仿，且情緒不佳而做出衝動舉動，常是一念之間，因此常尋找住家、鄰近地點或腦海中所浮現的地點，目前觀察同一地點僅兩起事件，尚未出現全面的趨勢，但仍須觀察一段時間。

李俊宏說，往後如果發現同一地點的墜樓事件陸續增加，或是有人從很遠的地方過來，這部分就必須多加注意。百貨公司、賣場等開放空間，尤其在頂樓的地方，業者應進行管理做好防護措施，比如說往頂樓的樓梯間、安全門應加裝監視器，避免相同事件再次發生。

憂鬱情緒無法自我排解時，會出現情緒低落、做事提不起勁、生活沒有動力、什麼事都不想做、食欲降低、睡眠不佳、不想講話，甚至是無助感等精神動力遲滯症狀。李俊宏說，若連續兩周出現「厭世感」，多表達活得好累、好辛苦，不知道應如何走下去及顯現自殺意念時，這時四周家人、親友應提高警覺，建議尋求專業醫師、心理諮商師求助，避免發生憾事。

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