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北市動物園昆蟲館收詭異信？打開裡面「滿滿黑籽」 園方曝真相

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市動物園昆蟲館日前收到一封詭異的信件，裡面是「竹節蟲」的蟲卵，更未說明原因，疑似「棄養」，最後只好將其善終處理。圖／取自北市動物園臉書
北市動物園昆蟲館日前收到一封詭異的信件，裡面是「竹節蟲」的蟲卵，更未說明原因，疑似「棄養」，最後只好將其善終處理。圖／取自北市動物園臉書

北市動物園昆蟲館日前收到一封詭異的信件，裡面是「竹節蟲」的蟲卵，更未說明原因，疑似「棄養」，最後只好將其善終處理。園方呼籲，竹節蟲是外來種隨意棄養，恐對生態環境造成傷害，若真無法飼養可退回取得單位或找有意願飼主領養，或善終處理。

園方呼籲民眾，不要把昆蟲包括卵，直接寄到動物園來，也不要寄給別人，更提醒外來昆蟲如直接放到野外，可能會擾亂本地生態，影響原生物種生存，成為難以控制的入侵種，嚴重更會造成傳播疾病或農業損害，

園方表示，若民眾不想繼續飼養，可以聯繫原購買店家或相關單位詢問處理方式，或尋找其他有經驗的飼主領養，若都無法解決，也務必在確保安全的情況下，善終處理利用烤箱烤乾昆蟲或卵。

動物園 棄養 竹節蟲

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