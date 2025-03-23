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遭人棄養？北市動物園收一袋「黑色蟲卵」 網怒：綠鬣蜥就是這樣來的

聯合新聞網／ 綜合報導
臺北市立動物園近日收到一封來路不明的信件，打開後赫然發現內含一整袋密密麻麻的竹節蟲卵。圖擷自《Taipei Zoo 臺北市立動物園》
臺北市立動物園近日收到一封來路不明的信件，打開後赫然發現內含一整袋密密麻麻的竹節蟲卵。圖擷自《Taipei Zoo 臺北市立動物園》

臺北市立動物園近日收到一封來路不明的信件，打開後赫然發現內含一整袋密密麻麻的竹節蟲卵，讓園方相當錯愕，隨即在臉書發文強調：「請勿任意棄養外來種昆蟲！也不要把昆蟲（包括卵）直接寄到動物園來喔！」

臺北市立動物園在臉書貼出照片，可以看到密密麻麻的黑色蟲卵，裝在透明夾鏈袋中，經確認為竹節蟲的卵。由於動物園並不接受任何形式的蟲卵捐贈，且外來種昆蟲若隨意野放，可能傳播病害、干擾本地原生種或造成農業損害，已將這批蟲卵妥善銷毀。

動物園呼籲，愛護生態從不亂棄養做起，若無法繼續飼養，建議三點：一、聯繫原購買店家或相關單位詢問處理方式；二、尋找其他有經驗的飼主領養；三、在確保安全的情況下，善終處理（可利用烤箱烤乾昆蟲或卵）。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「太誇張、太不負責了」、「原來外來種昆蟲的處理方式，是用烤箱烤乾」、「養昆蟲的人不願人道毀滅自己無法照顧的昆蟲，乾脆不要養」、「建議確實壓扁密封後丟垃圾桶，也可以先冷凍幾天」、「缺德，綠鬣蜥跟魚虎就是這種人造就的」、「前陣子在地方社團看到有人美其名『自取免費讓蠶寶寶卵』，但其實根本是拋棄，翻白眼翻到後腦勺」。

動物園 夾鏈袋 竹節蟲 綠鬣蜥 蟲卵

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