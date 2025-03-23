鼓勵台灣好行車輛識別更新 觀光署增補助項目

為了要鼓勵台灣好行車輛識別更新、車內環境優化等，交通部觀光署日前修訂相關要點，只要業者提出計畫申請，就可以按照數量核實補助。

交通部觀光署日前公告修正「交通部觀光署執行台灣好行路線優化服務作業要點」部分規定，在台灣好行的補助項目中，增加補助台灣好行車輛車外識別更新、車內乘坐環境優化、候車空間路線旅遊資訊更新、訂票系統優化更新及推動路線減碳與永續發展的人才教育訓練、訂定作業指引、碳盤查及ESG相關輔導作業。

觀光署說，識別跟資訊部分，包含車輛塗裝、站牌資訊更新、車內環境優化是依照業者所提數量核實補助。

觀光署指出，訂票系統優化更新是上限300萬元，業者則是需要自籌10%。