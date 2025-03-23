長照在家住院4／在宅急症收案彰化居冠 健保署後續擬推提早出院

臥床長輩突然感染發炎，在宅急症照護提供「在家住院」的選項，去年中開辦以來，彰化收案最多，健保署訂下在宅急症照護每年3萬案量目標，下一步要推動「提早出院」，但這些都要案家能夠理解及信任。

孫先生61歲，先前他母親尿路感染，他和妻子、印尼看護合力把老人家送急診，好不容易住院治療10多天後回家，合力把老人家抬上樓，過了半個多月，老人家又燒了起來，他只好再度向老闆請假，奔波往返醫院。

由於國外的弟弟和出嫁的姊姊幫不上忙，過去1年多孫先生頻繁送母親進出醫院，姊姊覺得是照顧不夠仔細，姊弟們商量後，找了醫院附設的護理機構，讓印尼看護陪著老人家住進去，可是有時候還是需要從機構送醫，甚至自費搭救護車轉診大醫院。

被問到「在宅急症」在家住院方案時，孫先生表示，他沒有聽過，也可能是醫院跟他妻子講過但他不知道。在他的想法裡，母親的大小狀況多，雖然碰過被醫學中心急診打回票，仍覺得沒有什麼地方比醫院令人放心。

中央健康保險署在宅急症照護試辦計畫去年7月上路，讓狀況穩定的失能病患突發急病時，可以在家住院，原本預計超過5000人次受惠，結果實際收案不到一半。

健保署長石崇良認為，參與計畫的團隊數量不少，收案人次卻沒那麼多，可能和新的照護模式剛起步，各團隊仍在摸索有關，將逐步往每年服務3萬人次目標前進。

並不是所有失能長者都適合在家住院，案家也不一定能夠接受在宅急症照護。以萬芳醫院的經驗來看，能被收案的案家，必須相信遠端監控生理設備，信任醫院「綠色通道」可以接住突發狀況。

對萬芳醫院急診醫學科主治醫師楊智皓而言，家屬不能太容易緊張是最大原則，如果總將小狀況當大警報，只會苦了人力有限的團隊在醫院與案家疲於奔命。

「護理師天天報到就是安心保障」，萬芳醫院預防醫學暨社區醫學部社區督導陳毓麟說，在家住院並非全靠家屬單打獨鬥，護理師每天都會上門，評估長輩康復進度，同時有24小時諮詢專線。

比起醫院住院1名護理師平均照顧7、8名患者，陳毓麟強調，病人在家住院，護理師到府是1對1照護，有更多時間陪伴病患與家屬。

去年下半年在宅急症案量，健保署收案1290人次（男性664人次、女性626人次）；分布地區由「農業大縣」彰化縣居冠，台北市與新北市排行第2位與第3位。

「長輩就醫障礙根本沒有什麼偏鄉不偏鄉」，石崇良告訴中央社記者，去年度在宅急症照護的對象，7至8成都是70歲以上、巴氏量表分數30分以下的重度失能，就算雙北地區交通便利、各級醫療院所林立，若住在無電梯老舊公寓，其實在家治療的需求量不比鄉下低。

「我們正在發展一個特別的模式」，石崇良表示，一般來說，診所人力較為不足，通常只有1名醫師和1至2名護理師，要離開診所出任務是不容易的，多數執行居家醫療的國家以醫院為基礎，屬於類住院模式，台灣家醫計畫打下好基礎，基層醫療團隊樂意走進民眾家。

石崇良分析，去年度在宅急症照護收案3大來源是：居家醫療計畫的患者、長照社福機構住民、急診個案，各占1/3。當大醫院急診壅塞幾乎成常態，排不到病床、評估適合在宅急症照護者，可協助轉為居家照護。

台灣進入超高齡社會，行動不便的長者只會更多而且不分城鄉，獨居、老老照顧也同樣增加，健保署認為，在宅急症照護需要逐步擴大到安寧個案、心衰竭病例等。

「下一步是推動提早出院」，石崇良說，適用對象包括心衰竭、慢性阻塞性肺病、骨髓炎等，患者常因天氣或病毒感染反覆住院，時好時壞，無法完全治癒，病人住院稍微穩定可轉居家治療，不僅更快回歸社區復健，還能提高病床使用效率，將資源用於更需要住院的病人。

在宅急症照護試辦計畫去年有746家醫療院所、167個照護小組參與，分配在醫學中心21家、區域醫院57家、地區醫院90家、基層診所221家、其他院所357家包含居家護理所、藥局及呼吸照護所。又以地區醫院收案人次最高，其次為基層診所、區域醫院及醫學中心。

去年下半年，在宅急症照護的個案以肺炎最多（386人次，占30%）；其次是尿路感染（702人次，占54%）；再次是軟組織感染（202人次，占16%）。

案家關心的照護品質，從天數來看，整體平均照護約6.5天，其中肺炎7.5天、尿路感染6.2天、軟組織感染6天。石崇良指出，都比醫院住院10天以上還要短。

整體來說，去年結案1224人次，90%完成治療，共計1102人次，其餘94人次以綠色通道轉急診或住院治療，約占了8%，21人死亡，7人次中斷治療。