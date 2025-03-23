長照在家住院2／走出白色巨塔走進病人家 小鎮醫師為長者辛勞

在中央試辦在宅急症照護計畫前，黃子華醫師開的診所就投入居家醫療長照，與雲林縣各大醫院結盟，在地方架設醫療網，為年長者辛勞，個案給予的回饋成為他走下去的力量。

39歲的黃子華醫師4年前返鄉，開了「好所宅」到宅支援診所，他曾經是找不到居家醫療的家屬，在台中榮民總醫院任職的那年，有一次臥床的外婆需要調整管路，打了近2小時的電話卻找不到醫護人員可以到家協助。

黃子華成立提供24小時支援和照護的專門診所，因為找不到長照資源無縫介接醫療服務，就自己設立長照居家服務單位，進一步擴張版圖到居家護理所、藥局。即使虧錢也要繼續做下去，是他對外婆的愛的延伸，更是身為醫者的浪漫情懷。

從4年前僅黃子華和1個護理師開始，到現在團隊43人其中包含黃子華有3名醫師、9名護理師，業務涵蓋看診、居家長照等，病患個案累積到2800多個，營收也轉虧為盈。

好所宅每次出診為醫師和護理師2人1組，服務包括居家訪視和送藥等，出診費和一般診所掛號費差不多或多一點；為避免個案濫用，一個月最多出診2次，超過次數則酌增訪視費用。

中央健康保險署長石崇良曾提到，在鄉下地方，當家中長輩因感染症住院，務農人家趕著農作物收成，田地、醫院兩邊跑，分身乏術。但當生病家人在家，身兼照顧者的農民，可以趁著家人早上睡覺時間到田裡工作，回家就能就近照顧。

中央社記者隨著醫護團隊訪視個案，剛好當天有新收個案，也有4年前就加入的老病友，黃子華笑說，要有心理準備有可能碰到軟釘子，也可能與家屬建立信任，雙方達成共識攜手在宅醫療，減少院內交叉感染風險及交通往來不便，減輕個案家庭的負擔，實現在地安養。

醫師和護理師事前先確認每個個案的情況、規劃好看診路線並與個案家屬確認時間，帶齊所需的醫療用品，自己當司機，開著行動醫療車穿梭在西螺鎮上。

路程中，醫師不是跟醫療團隊交代工作就是與遠在外縣市的個案家屬講解情況，或者與護理師討論下一個看診個案的近況。

到達時，他們大聲又熱情地和個案打招呼，接著黃子華拿出聽診器進行一連串的檢查，一邊與個案家屬詢問情況、提醒照護注意細項、長照資源；有時他還跟個案玩舉手抬腳摸鼻的遊戲，從中觀察活動力，護理師從旁協助醫師、記錄看診要點，還要檢視血壓紀錄表。

當個案需要動手術清創時，護理師熟練地拿出已消毒的手術用具，長者的臥室變成開刀房，檯燈充當照明燈。畢竟是在個案住家不如醫療院所寬敞明亮，屋內味道五味雜陳，還有可能伴隨著腐肉的臭味，黃子華快速完成手術，減輕個案的痛楚。

中午時分跟隨著醫療團隊走進巷弄，長照人員趕緊跟醫護交接，黃子華給予稱讚並頻頻感謝，因為個案的媳婦蠟燭兩頭燒，先生因病住院，婆婆臥病在床；黃子華說，此時長照單位就是照護上最佳盟友，要給予更多稱讚，協助個案度過難關，醫療團隊也會增加訪視次數。

以上日子數年如一日，黃子華與團隊在西螺耕耘，建立新的模式，他們不僅扮演著醫療角色，還要當個案家屬的心靈支柱適時開導，甚至可以討論生命的善終，讓個案家屬知道他們不孤單。

黃子華指出，新模式除了可以照顧長輩外，也帶給醫護人員另一個工作的想像，因為在這樣的工作中，大家從中找到幫助人的成就感。

好所宅在人力資源網站上張貼徵人資訊，其中寫到「居家辦公」，讓人相當心動；黃子華解釋，此處的「家」定義廣泛，指個案的家、辦公室和在家做行政工作，工作地點相當彈性。

當初黃子華在西螺設點時，雲林縣長張麗善擔心好所宅會拉走縣內的醫護，間接影響醫療量能，黃子華跟張麗善打包票絕對不會發生，反而會吸引外縣市的人到西螺服務，成為地方助力。

好所宅不是孤軍奮戰，黃子華找了縣內各大醫療院所組成醫療聯盟，打群體戰、相互支援，月月開工作坊、聯繫會和教育訓練，加強溝通、盡量簡化流程，再加上雲林縣政府提供的在宅急症照護加值方案，有了神隊友加入，如虎添翼。

黃子華回顧4年的點滴，他坦承草創時真的很累，可是一路走來，不曾後悔過，倘若再讓他選擇一次仍會選擇同樣的路。

他認為，許多人看到他一直付出，4年來結合長照、藥局和不同職類一起到家提供服務，可是他覺得從個案的身上學到更多書本內沒教的，例如同理心，也對於人生很多的看法、角度、對事情的思考方式，更發覺在宅醫療的價值，「學習與獲得」，病人即是老師。

在宅醫療道路上有了盟友，越做越順手，隨著政府逐漸重視，中央政策開始出力，黃子華越做越有信心，不過也碰到資訊整合的問題。

他提到，每個個案資訊分散，包括健保系統、診所紀錄、護理紀錄、長照系統和家屬提供的資訊，沒有完整的平台可以共享，所以花大量的時間和不同的單位溝通或找資料。面對此問題，黃子華已找廠商研發系統，有望改善，屆時可跨單位使用。

黃子華身兼數職，在工作上是領導者、醫師、協調者、諮商，偶而要出國考察、參與研討會等，他樂此不疲，因為有強大的團隊當後盾，讓他專注在每個細項，下班回到家可以拋去煩憂，專心陪家人，顧及到生活品質。

他的團隊目前僅限西螺鎮上，隨著業務上軌道，服務量能增加，未來將擴大，期望在雲林縣開花結果，深入每個角落，守護更多有需要的長者。