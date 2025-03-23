雲門平台「春鬥」 台日歐5組編舞家「裸」探身體

2001年創立以來，雲門舞集「春鬥」積累逾50部作品，已成編舞家編創知名平台；2025「春鬥」將邀請包括梅田宏明等來自台、日及歐洲等5組編舞家，放膽「裸」探身體新語彙。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，「春鬥」不限青年編舞家，不限編創形式，希望成為企圖挑戰身體編創的創作者放膽試身手平台；鄭宗龍指出，今年「春鬥」編舞家們將回歸純粹的身體，減少舞台設計元素，也就是「裸」春鬥，「『裸』不是命題，也不是要不穿衣服，而是最坦率地挖掘身體各種可能性。」

根據雲門舞集發布新聞資料，日本編舞家梅田宏明（Hiroaki Umeda）作品以強烈數位元素，與獨特「身體動力法」（Kinetic Force Method）聞名，為全球知名藝術節常客；梅田宏明已與雲門舞者開展高強度排練，「很多人忘記我先是舞蹈家，才是數位藝術家，這次回到純身體創作，我很興奮。」

鄭宗龍介紹，台灣與匈牙利的編舞組合李貞葳與法庫亞．佐坦（Vakulya Zoltan）作品橫跨舞蹈、錄像、裝置藝術等領域，「李貞葳過去在以色列知名的巴希瓦舞團（Batsheva）擔任舞者，她的肢體蘊含多種表情，語彙極為細膩，希望可以為雲門舞者帶來新的身體敘事方式。」

受邀演出的驫舞劇場藝術總監陳武康表示，「春鬥」舞台對他來說是一次新的探索，「這次會跟兩位雲門舞者一起工作，舞者將在舞台上彼此追逐、牽引與拉扯，期待帶給觀眾浪漫感。」

編舞家楊乃璇總是尋找「規則以外的創意」，令人眼睛一亮，這次參與「春鬥」，楊乃璇表示雲門舞者的身體反應與可塑性讓她敬畏，她也必須思考如何讓這次創作對舞者們有所刺激，「我希望可以讓他們在台上的樣子，無所畏懼，而且自在。」

蒂摩爾古薪舞集舞蹈總監巴魯．瑪迪霖（Baru Madiljin）深受當代舞蹈訓練，旅居都市12年後，歸返家鄉屏東三地門，創作以傳統排灣族樂舞出發的身體律動，並融入原住民意識與當代視角，屢獲國際肯定，這次也期待他將帶給雲門舞者的新身體姿態。

今年「春鬥」也將延續WIP（Work In Progress）階段性作品呈現計畫，邀請曾為雲門舞者、持續投入創作的林品碩與賴韋蒓，在雲門排練室帶領觀眾走進創作現場，見證舞蹈從無到有誕生過程。雲門2025「春鬥」將於6月21日到6月22日演出，地點在淡水雲門劇場。