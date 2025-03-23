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玉山冰晶美景步道藏最高風險 玉管處：別被好天氣騙

中央社／ 南投23日電
近日發生登山事故，玉管處表示，玉山園區3000公尺以上高山積雪緩慢融化，結冰步道潛藏高度危機，未上山請評估是否取消，別被好天氣騙，已上山務必正確使用雪地3寶。 圖／擷自「玉山國家公園」臉書粉專
近日發生登山事故，玉管處表示，玉山園區3000公尺以上高山積雪緩慢融化，結冰步道潛藏高度危機，未上山請評估是否取消，別被好天氣騙，已上山務必正確使用雪地3寶。 圖／擷自「玉山國家公園」臉書粉專

近日發生登山事故，玉管處表示，玉山園區3000公尺以上高山積雪緩慢融化，結冰步道潛藏高度危機，未上山請評估是否取消，別被好天氣騙，已上山務必正確使用雪地3寶。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，玉山園區3000公尺以上高山積雪已開始緩慢融化，經過夜間低溫後，清晨會呈現結冰狀態，步道難以步行非常危險，目前是玉山地區攀登危機最高的冰岩混合地形，冰晶雪景雖漂亮，卻潛藏高度危機。

玉管處表示，還未上山的山友請審慎評估是否取消行程，千萬別被好天氣騙；已上山山友務必依雪季管制措施備妥冰爪、冰斧、頭盔雪季3寶，且須正確使用，專注每一步落腳，以避免失足滑落墜谷。

此外，玉管處呼籲，若在登山口附近發現忘記攜帶必要裝備、不熟悉裝備操作，身體稍有不適、體力不足，或是獲知氣象預報天氣惡劣等，應果斷撤退，避免在地面救援人力難以抵達且通訊不佳偏遠區域發生山域事故。

玉管處以南二段順走為例，如過嘉明湖，建議在往新康橫斷線與南二段線叉路口稍作停留，仔細檢查自身狀況，並評估是否繼續前行。

玉管處建議，從東埔進入的南二段、馬博橫斷、八通關越嶺線，建議在觀高坪停留檢驗；玉山群峰線建議在排雲山莊；關山線、庫哈諾辛山建議在庫哈諾辛山屋；從東部進入八通關越嶺線及新康橫斷線建議在瓦拉米山屋；從中平林道進入馬博橫斷建議在馬博橫斷登山口。

近日發生登山事故，玉管處表示，玉山園區3000公尺以上高山積雪緩慢融化，結冰步道潛藏高度危機，未上山請評估是否取消，別被好天氣騙，已上山務必正確使用雪地3寶。 圖／擷自「玉山國家公園」臉書粉專
近日發生登山事故，玉管處表示，玉山園區3000公尺以上高山積雪緩慢融化，結冰步道潛藏高度危機，未上山請評估是否取消，別被好天氣騙，已上山務必正確使用雪地3寶。 圖／擷自「玉山國家公園」臉書粉專

近日發生登山事故，玉管處表示，玉山園區3000公尺以上高山積雪緩慢融化，結冰步道潛藏高度危機，未上山請評估是否取消，別被好天氣騙，已上山務必正確使用雪地3寶。 圖／擷自「玉山國家公園」臉書粉專
近日發生登山事故，玉管處表示，玉山園區3000公尺以上高山積雪緩慢融化，結冰步道潛藏高度危機，未上山請評估是否取消，別被好天氣騙，已上山務必正確使用雪地3寶。 圖／擷自「玉山國家公園」臉書粉專

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近日發生登山事故，玉管處表示，玉山園區3000公尺以上高山積雪緩慢融化，結冰步道潛藏高度危機，未上山請評估是否取消，別被好天氣騙，已上山務必正確使用雪地3寶。 圖／擷自「玉山國家公園」臉書粉專

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