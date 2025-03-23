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濕度僅剩8％！雙北乾爆創40年最低 網友哀號：一直被靜電

聯合新聞網／ 綜合報導
台北出現8％超低濕度。圖／聯合報資料照片
台北出現8％超低濕度。圖／聯合報資料照片

一進門就被靜電！隨著乾冷空氣南下，高壓迴流影響持續擴大，導致台灣各地水氣明顯減少，天氣普遍晴朗乾燥。中央氣象署昨（22）日觀測到台北測站的相對濕度一度驟降至8％，不僅刷新過去40年紀錄，不少民眾也直呼超有感。

台北出現8％超低濕度的時間落在昨天中午12時10分，打破1985年4月24日的15％紀錄。新北地區也在下午1時10分出現同樣的濕度數值，而被稱作「雨都」的基隆，當時濕度則約為50％，顯示這次極端乾燥現象主要集中在雙北地區。

氣象粉專「台灣颱風論壇」在Threads上轉發天氣研究員鄭傑仁的說法指出，這樣的乾燥狀況在台灣相當罕見，甚至可比擬溫帶地區的氣候條件。他提醒民眾注意日夜溫差與靜電問題，並加強保濕與防曬措施。

面對這波乾燥天氣，許多北部民眾也不禁直呼：「鼻子超乾，像到了日本一樣」、「這兩天一直被靜電，原來是真的很乾」、「我流鼻血原來不是快死掉」、「原來這就是溫帶的感覺」、「會不會地球無形中，慢慢變成跟以前不一樣的天氣了」、「我家在基隆旁邊，往年冬天春天濕度至少都是60以上，70幾也很稀鬆平常，幾乎每天都要開除濕機，今年真的很怪，這段時間濕度很常在40～60間，不過真的是舒服多了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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Threads 日本 除濕機 靜電

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