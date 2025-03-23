台灣音樂劇「囍宴」加演 打磨躍上國際舞台最佳狀態

由台灣與百老匯資深創作團隊共同開發的音樂劇「囍宴」即將加演，這部音樂劇故事描繪家庭關係，也探索文化衝突與LGBTQ+等議題，將繼續打磨調整，延伸導演李安同名電影文化影響力。

製作人華文環球藝術娛樂執行長郭柏毅表示，這次的台灣加演將作為作品持續精進重要階段，不僅讓更多觀眾體驗這部感動人心的作品，也將為進軍國際市場進行調整，「台灣加演不只是一次演出，也將透過作品深化與打磨過程，確保它在國際舞台上展現最佳狀態。」

根據華文環球藝術娛樂發布新聞資料，「囍宴」音樂劇改編自李安導演的經典電影，由美國百老匯資歷創作團隊與台灣團隊共同打造，故事深刻描繪家庭關係、文化衝突與LGBTQ+議題，2024年在台灣演出後，成為台灣音樂劇國際化作品之一。

郭柏毅表示，「囍宴」已啟動美國音樂劇孵化計畫，進行產業對接與市場測試，透過美國孵化體系，讓作品在文本、音樂、舞台視覺上進一步優化，為國際發展奠定基礎，「希望透過這個作品，為台灣建立可長可久國際製作模式，為未來更多原創作品鋪路。」

「囍宴」音樂劇，將於8月22日到24日演出，地點在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院；台北表演藝術中心大劇院將於8月30日到9月7日演出。