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今起暖熱如夏逾30度 吳德榮：周五轉雨濕冷成冬

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今至周四持續晴朗無雲，各地區白天高溫皆在30度以上，暖熱如夏。本報系資料照片
今至周四持續晴朗無雲，各地區白天高溫皆在30度以上，暖熱如夏。本報系資料照片

今起逐日氣溫更高，但周五又轉雨變濕冷，變化很大。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨截至上午5時33分本島各縣市最低氣溫前4依序為：新竹(關西鎮)6.7度、桃園(大溪區)8.9度、新北(石碇區)9.0度及苗栗(頭屋鄉)9.1度。今晨各地區平地最低氣溫約在9、10度。

吳德榮指出，今白天至周四受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，各地區白天高溫皆在30度以上（周二至周四更由33度逐日升至35度以上)，為「晴熱如夏」、日夜溫差甚至達15度天氣；清晨西半部易起霧，影響能見度。明晨仍有少部分平地有10度左右的「輻射低溫」。

今日各地區氣溫為：北部9至30度、中部10至30度、南部10至31度及東部10至28度。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬，鋒面大約在周五(28日)早晨抵達；鋒面通過時伴隨局部陣雨及少量雷擊，天氣變化很明顯。歐、美模擬亦顯示，鋒後冷空氣約僅為「大陸冷氣團」的強度，但仍將造成氣溫驟降，由周四「晴熱如夏」轉為周五的「濕冷如冬」，並持續至下周(30)日；「乍暖還寒」要注意調適。31日、4月1日冷空氣逐日減弱，但天氣未好轉，北台灣仍濕涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準

天氣動態 氣溫

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